Miguel Rondelli dejó firme mensaje sobre la posibilidad de llegar a Cristal: "Fin de…"

El Torneo Clausura 2025 está a poco de terminar y los diversos equipos de la Liga 1 se enfocan en renovar el plantel para la siguiente temporada. En ese contexto, el nombre del entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, llamó la atención de los hinchas al ser vinculado con Sporting Cristal.

Y es que durante el programa "Diego y Talía", la periodista deportiva Talía Azcárate reveló dicha información que le llegó a sus manos con respecto al estratega argentino. Sobre el tema de un posible acercamiento con los rimenses, el técnico fue consultado por L1 MAX en la previa del partido contra Sport Boys.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre su futuro en la Liga 1?

“Nosotros tenemos contrato por un año más. Hubo un acercamiento por parte de la directiva (Cusco FC) para poder renovar el contrato. Queremos esperar. Me parece que este no es el momento, teniendo un año más de contrato. Nos parece lo más prudente esperar a fin de año, pero estamos muy comprometidos con el proyecto. De parte de Sporting Cristal, que yo sepa o mi representante, nadie se acercó a hablar. Así que son rumores, nada más”, aseguró.

Miguel Rondelli aclaró que están enfocados en el plantel de los ‘Guerreros dorados’ que luchan por quedarse como Perú 2 y clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Resaltó que ya piensan en las renovaciones del equipo.

“Nosotros estamos enfocados en el proyecto que es Cusco FC, en las incorporaciones para el año que viene, en las renovaciones de este año y ya pensar en lo que nos queda y lo que se viene”, agregó el entrenador argentino.

¿Qué se dijo sobre Miguel Rondelli y Sporting Cristal?

"Lo que me dicen es que Rondelli… él tiene contrato (con Cusco FC) hasta el próximo año, pero ha tenido algún contacto con Sporting Cristal. El agente, representante… Es más un trascendido de la gente que estuvo en Huánuco en el partido. Hay sensaciones respecto a Autuori. Lo he sentido muy harto y reflejándolo en el once… onces difíciles de explicar. Autuori para quedarse necesita un cambio radical", informó la periodista deportiva Talía Azcárate en el programa 'Diego y Talía'.