Sebastián Britos fue contundente al hablar sobre Universitario y su futuro: "Yo quiero..."

La continuidad de ciertos futbolistas en el plantel de Universitario de Deportes se empiezan a definir y el nombre de Sebastián Britos es uno de ellos.

Jasmin Huaman
Sebastián Britos habla sobre la posibilidad de retirarse en Universitario.
Sebastián Britos habla sobre la posibilidad de retirarse en Universitario. | Foto: Composición Líbero /Doble punta
A sus 37 años, Sebastián Britos fue claro al hablar sobre su deseo de establecerse como una de las principales figuras de Universitario y que incluso anhela con retirarse en el club, pero es algo que no depende de él. Ante los rumores los posibles reemplazos en el arco como Diego Romero o Pedro Gallese, el uruguayo rompió su silencio.

El objetivo principal de Universitario de Deportes es mejorar su plantilla con refuerzos que lleguen para sumar experiencia y calidad al equipo. Además, buscan mantenerse con las figuras más importantes para luchar por el tetracampeonato.

A pesar de su deseo de continuar, lo cierto es que el futuro de Sebastián Britos vistiendo la camiseta 'crema' no está asegurado debido a una liberación de cupos extranjeros que podría generar dudas en cuanto a su renovación de cara al próximo año. En ese sentido, el arquero fue directo al recalcar que esto no es una decisión netamente suya.

"Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión", explicó para una entrevista con el programa de YouTube 'Doble punta'.

Sebastián Britos

Sebastián Britos tiene planes de retirarse en Universitario.

¿Sebastián Britos seguirá en Universitario?

El futuro del arquero uruguayo en Universitario es incierto y el vínculo entre ambos podría haber llegado a su final tras obtener el tricampeonato. Según el periodista Gustavo Peralta, no se ha dado un nuevo contacto con el club para una posible renovación y desde el jugador estarían considerando ofertas desde Paraguay y Colombia.

