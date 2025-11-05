- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Sebastián Britos fue contundente al hablar sobre Universitario y su futuro: "Yo quiero..."
La continuidad de ciertos futbolistas en el plantel de Universitario de Deportes se empiezan a definir y el nombre de Sebastián Britos es uno de ellos.
A sus 37 años, Sebastián Britos fue claro al hablar sobre su deseo de establecerse como una de las principales figuras de Universitario y que incluso anhela con retirarse en el club, pero es algo que no depende de él. Ante los rumores los posibles reemplazos en el arco como Diego Romero o Pedro Gallese, el uruguayo rompió su silencio.
El objetivo principal de Universitario de Deportes es mejorar su plantilla con refuerzos que lleguen para sumar experiencia y calidad al equipo. Además, buscan mantenerse con las figuras más importantes para luchar por el tetracampeonato.
A pesar de su deseo de continuar, lo cierto es que el futuro de Sebastián Britos vistiendo la camiseta 'crema' no está asegurado debido a una liberación de cupos extranjeros que podría generar dudas en cuanto a su renovación de cara al próximo año. En ese sentido, el arquero fue directo al recalcar que esto no es una decisión netamente suya.
"Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión", explicó para una entrevista con el programa de YouTube 'Doble punta'.
Sebastián Britos tiene planes de retirarse en Universitario.
¿Sebastián Britos seguirá en Universitario?
El futuro del arquero uruguayo en Universitario es incierto y el vínculo entre ambos podría haber llegado a su final tras obtener el tricampeonato. Según el periodista Gustavo Peralta, no se ha dado un nuevo contacto con el club para una posible renovación y desde el jugador estarían considerando ofertas desde Paraguay y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50