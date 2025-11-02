Advíncula reveló que le preguntaron por Cueva en Boca y dio sorpresiva respuesta: "Yo dije..."

0
Luis Advíncula contó que Boca Juniors le pidió referencias sobre Christian Cueva como posibilidad de llegar al club 'Xeneize', dejando una llamativa respuesta.

Mauricio Ubillus
Lus Advíncula mencionó que en Boca Juniors le preguntaron por Christian Cueva.
Lus Advíncula mencionó que en Boca Juniors le preguntaron por Christian Cueva. | Composición Líbero
Boca Juniors ha sido el equipo que en los últimos años ha contado con algunos jugadores peruanos. Nombres como Carlos Zambrano han pasado por el plantel 'Xeneize' hace algunas temporadas y desde 2021, Luis Advíncula es uno de los referentes del equipo. Justamente, el lateral derecho contó que en el club argentino le preguntaron por otros compratriotas, siendo uno de ellos Christian Cueva.

Luis Advíncula sorprendió con declaraciones.

En reciente entrevista con el programa Enfocados, el 'Rayo' fue consultado sobre si le pidieron referencias de otros futbolistas de la selección peruana en su momento y reveló que si lo hicieron por Cueva, asegurando que si mantenía comunicación con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, pero que no sabe con exactitud si estuvo cerca de llegar. Además, en son de broma, dijo que no trajeran a 'Aladino'.

"Creo que en algún momento me preguntaron pro Renato y el Cholo. Yo le dije que no lo trajeran... No sé si estuvo cerca, mantenía conversación con Roman. El Cholo tiene mucha calidad. A nosotros no nos sobra nada, el cholo es un diferente, un distinto. Igual pasó por cosas que complicaron su llegada a la selección. No podemos darnos el lujo de no tenerlo en la selección, pasaron cosas, ahora no está, pero en un futuro veremos", sostuvo.

Video: Enfocados Podcast

