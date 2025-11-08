Diego Rebagliati confirma que jugador de casi un millón de euros quiere firmar por Cristal - VIDEO

Sporting Cristal logró celebrar ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo gracias a la anotación agónica de Martín Távara. El volante nacional tuvo una pelota parada que concretó en gol para algarabía de los aficionados. En medio de ello, Diego Rebagliati confirmó que futbolista, valorizado cerca al millón de euros, tiene el deseo de firmar con el club 'bajopontino'.

Se sabe que la directiva celeste está evaluando el rendimiento de cada uno de los futbolistas que terminan contrato a fines de temporada. Entiende que el gran objetivo es conseguir el cupo de "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, por lo que es fundamental apostar por aquellos que sean regulares en su nivel.

Este es el caso de Martín Távara, quien termina contrato con Sporting Cristal en diciembre del 2025 y que, de momento, no ha tenido charla con los directivos para una renovación. De hecho, el futbolista ha venido siendo noticia por ser vinculado a Universitario de Deportes de cara al 2026.

Martín Távara marcó gol del triunfo en Sporting Cristal ante Cienciano.

Diego Rebagliati indica que Martín Távara quiere renovar con Sporting Cristal

Durante el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati destacó el buen nivel que viene mostrando Martín Távara en esta recta final de temporada. Indica que este tipo de actuaciones que valen tres puntos es un claro llamado a la renovación, por lo que confiesa que hay un deseo del jugador por quedarse en tienda celeste.

"Sabes que me dio gusto, porque el fútbol te da revanchas. Távara se merecía una crítica no por fallar el penal, sino por picar el penal. Le dio revancha, y en el último minuto esta vez le dio los tres puntos que le quitaron el otro día. Lo gritó con bronca. Pareciera que fuera un chico que no le importara nada. Acaba contrato y creo que él se quiere quedar. Y yo creo que en Cristal lo están evaluando, pero lo están mirando de otros lados. Finalmente, en situaciones como esta es que te ganas la renovación de contrato", manifestó Diego Rebagliati.

Martín Távara se pronuncia de cara a su futuro

El volante de Sporting Cristal, Martín Távara, dio declaraciones a la prensa luego de marcar el gol de la victoria ante Cienciano. El zurdo no calló ante los rumores que suenan en su entorno, por lo que dejó en claro que espera un llamado de la directiva 'rimense'.

"Yo estoy actualmente en Sporting Cristal hasta diciembre. En la actualidad, los dirigentes van a intentar encontrar la forma de ajustar muchos contratos y estoy a la espera de eso", expresó.

Valor de mercado de Martín Távara

Según el portal "Transfermarkt", Martín Távara tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 26 años de edad. El volante atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y espera sostener su buen nivel de cara a las siguientes temporadas.