¿Llega a Universitario? Martín Távara sorprende al revelar su futuro en Cristal: "Estoy a..."

Martín Távara interesa en Universitario de Deportes y ahora ha revelado sobre su futuro en Sporting Cristal a falta de un mes para que finalice su contrato con el club celeste.

Luis Blancas
Martín Távara reveló su futuro en Sporting Cristal en medio del interés de Universitario
Martín Távara reveló su futuro en Sporting Cristal en medio del interés de Universitario | Composición: Líbero
Martín Távara es uno de los jugadores más destacados de Sporting Cristal en la temporada 2025; sin embargo, su renovación con el club rimense aún no se ha concretado y su contrato finalizará a fin de año. Es por eso que Universitario de Deportes ha mostrado interés en el futbolista cervecero.

Martín Távara reveló que todavía no renueva con Sporting Cristal

Al acabar el encuentro ante Cienciano, Távara fue entrevistado por Willax sobre su permanencia en Cristal, ya que su contrato acaba el 31 de diciembre de 2025 y todavía no se habla de renovación.

martin tavara

Martín Távara todavía no renueva con Sporting Cristal en medio del interés de Universitario de Deportes.

"Yo estoy actualmente en Sporting Cristal hasta diciembre. En la actualidad, los dirigentes van a intentar encontrar la forma de ajustar muchos contratos y estoy a la espera de eso", manifestó.

La respuesta de Martín Távara afirma que los dirigentes que manejan el club y su representación van a revisar los temas contractuales para concretar esa ansiada renovación, y por ahora solo están atentos, esperando respuesta.

Sin embargo, quien asoma con un interés es Universitario de Deportes, ya que según informó Gustavo Peralta, desde la interna merengue ven al mediocampista de Sporting Cristal como un futbolista interesante.

Cabe mencionar que Távara marcó el gol agónico y del triunfo para Cristal, por lo que este gol ayudó al equipo a clasificar a los playoffs de la Liga 1 y con ello aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026.

Además, se sigue ganando el cariño de la hinchada celeste, quienes manifiestan que el equipo dirigido por Paulo Autuori no debe cometer el mismo error que cometieron con Horacio Calcaterra, quien dejó Sporting Cristal para fichar por Universitario y fue una pieza clave en el conjunto crema para lograr el tricampeonato nacional.

