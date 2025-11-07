0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Sporting Cristal clasificó a los Playoffs de la Liga 1: fechas confirmadas de sus partidos

Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su presencia en los Playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 2025. Conoce las fechas en la que les toca jugar a los celestes.

Mauricio Ubillus
Sporting Cristal terminará sí o sí en el cuarto lugar del Acumulado de la Liga 1 2025.
Sporting Cristal terminará sí o sí en el cuarto lugar del Acumulado de la Liga 1 2025. | Composición Líbero
COMPARTIR

Los Playoffs de la Liga 1 2025 ya tienen a sus tres participantes confirmados. El último pasajero en asegurar su presencia fue Sporting Cristal, que este viernes superó 2-1 a Cienciano de local por la fecha 18 del Torneo Clausura, en un encuentro muy complicado y que los celestes pudieron quedarse con los tres puntos con un golazo agónico de Martín Távara.

Sporting Cristal busca dar el golpe con atacante de campeón de Sudamericana

PUEDES VER: Sporting Cristal busca dar el golpe con atacante de campeón de Sudamericana: "Contrato..."

De esta forma, el cuadro dirigido por Paulo Autuori clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores y ahora tiene como objetivo luchar por convertirse en el escolta del campeón, Universitario. Ante ese panorama, se confirmó las fechas en las que el club de La Florida deberá afrontar sus partidos en busca del subcampeonato.

Sporting Cristal

Sporting Cristal ya conoce las fechas en las que jugará sus partidos por los Playoffs de la Liga 1 2025. Foto: Sporting Cristal

Fechas confirmadas de los partidos de Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1

Con el triunfo sobre Cienciano, el conjunto rimense confirmó que terminará en el cuarto lugar del Acumulado de la Liga 1 2025 con 60 puntos, a falta de una jornada para terminar el Clausura. Eso quiere decir que su participación en los Playoffs comenzará en la fase 1, donde se verá las caras con el que quede tercero de la tabla anual.

A falta de confirmación oficial y, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, los bajopontinos jugarán el partido de ida el martes 2 de diciembre en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, la vuelta la disputarán de visita el sábado 6 del mismo mes.

  • Sporting Cristal vs. tercero del Acumulado | martes 2 de diciembre | Estadio Alberto Gallardo
  • Tercero del Acumulado vs. Sporting Cristal | sábado 6 de diciembre | estadio por confirmar

Si consiguen superar esta llave, la escuadra cervecera deberá definir al subcampeón del certamen doméstico en una final con el segundo del Acumulado. El primer partido será de local el miércoles 10 de diciembre; mientras que la vuelta, fuera de casa el domingo 14.

¿Quién será el primer rival de Sporting Cristal en los Playoffs de la Liga 1 2025?

Hasta el momento, no se sabe quién será el rival de Sporting Cristal en la primera fase de los Playoffs de la Liga 1 2025. Este se definirá cuando finalice la última fecha del Torneo Clausura y se conozca quien acabe tercero en la tabla anual. Los posibles equipos son Cusco FC o Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación con el triunfo de Cristal

  2. Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano