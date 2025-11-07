Sporting Cristal clasificó a los Playoffs de la Liga 1: fechas confirmadas de sus partidos

Los Playoffs de la Liga 1 2025 ya tienen a sus tres participantes confirmados. El último pasajero en asegurar su presencia fue Sporting Cristal, que este viernes superó 2-1 a Cienciano de local por la fecha 18 del Torneo Clausura, en un encuentro muy complicado y que los celestes pudieron quedarse con los tres puntos con un golazo agónico de Martín Távara.

De esta forma, el cuadro dirigido por Paulo Autuori clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores y ahora tiene como objetivo luchar por convertirse en el escolta del campeón, Universitario. Ante ese panorama, se confirmó las fechas en las que el club de La Florida deberá afrontar sus partidos en busca del subcampeonato.

Sporting Cristal ya conoce las fechas en las que jugará sus partidos por los Playoffs de la Liga 1 2025. Foto: Sporting Cristal

Fechas confirmadas de los partidos de Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1

Con el triunfo sobre Cienciano, el conjunto rimense confirmó que terminará en el cuarto lugar del Acumulado de la Liga 1 2025 con 60 puntos, a falta de una jornada para terminar el Clausura. Eso quiere decir que su participación en los Playoffs comenzará en la fase 1, donde se verá las caras con el que quede tercero de la tabla anual.

A falta de confirmación oficial y, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, los bajopontinos jugarán el partido de ida el martes 2 de diciembre en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo. Por su parte, la vuelta la disputarán de visita el sábado 6 del mismo mes.

Sporting Cristal vs. tercero del Acumulado | martes 2 de diciembre | Estadio Alberto Gallardo

Tercero del Acumulado vs. Sporting Cristal | sábado 6 de diciembre | estadio por confirmar

Si consiguen superar esta llave, la escuadra cervecera deberá definir al subcampeón del certamen doméstico en una final con el segundo del Acumulado. El primer partido será de local el miércoles 10 de diciembre; mientras que la vuelta, fuera de casa el domingo 14.

¿Quién será el primer rival de Sporting Cristal en los Playoffs de la Liga 1 2025?

Hasta el momento, no se sabe quién será el rival de Sporting Cristal en la primera fase de los Playoffs de la Liga 1 2025. Este se definirá cuando finalice la última fecha del Torneo Clausura y se conozca quien acabe tercero en la tabla anual. Los posibles equipos son Cusco FC o Alianza Lima.