Se confirma si Paulo Autuori seguirá siendo el DT de Sporting Cristal: "El contrato..."

Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
La temporada irregular de Sporting Cristal puso en duda la continuidad de Paulo Autuori y antes de cerrar el año, se confirmó si continuará bajo el mando del equipo celeste.

Jasmin Huaman
Sporting Cristal define el futuro de Paulo Autuori para el 2026.
Sporting Cristal define el futuro de Paulo Autuori para el 2026. | Foto: Composición Líbero
En medio del cierre del Clausura, desde La Florida acabaron con los rumores de Paulo Autuori sobre seguir liderando el camino de Sporting Cristal a lograr el campeonato el próximo año. Gustavo Zevallos, director deportivo del club, mostró su respaldo total con el experimentado DT brasileño.

Desmienten salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal

"Es totalmente falso. Lo puedo decir de manera categórica que nosotros estamos tranquilos con el comando técnico que lidera Paulo Autuori. Él llegó aquí el 19 de abril y el contrato es firmado hasta el próximo año. Tenemos firmado un contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. El contrato es firmado hasta el próximo año y no hay ninguna condición que tiene que terminar en uno o en otro puesto", señaló Zevallos para el programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

De esta manera, Gustavo Zevallos confirmó la continuidad de Paulo Autuori sin importar lo que pase a final de temporada con los próximos resultados de Sporting Cristal y si finalmente ocupa un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Faltan aún dos fechas para que el Torneo Clausura 2025 llegue a su final y Sporting Cristal mantiene vivas sus posibilidades de terminar en la cuarta posición del Acumulado. De ser así, el equipo rimense tendrá que buscar refuerzos de altura para demostrar una buena competencia a nivel internacional.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo este viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. Los celestes necesitan asegurar una victoria y esperar la caída de sus rivales directos para soñar con la Libertadores.

