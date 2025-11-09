¿Purga en Sporting Cristal para el 2026? Gustavo Zevallos dio rotunda respuesta: "Lamento..."

Sporting Cristal no atraviesa un gran momento deportivo, luego de sumar una nueva temporada sin títulos y evidenciar un claro declive futbolístico. Ante ello, la directiva sabe que debe armar un planten competitivo que le permita pelear el título de la Liga 1 2026. En ese contexto, Gustavo Zevallos no dudó en referirse sobre los jugadores que dejarán el equipo.

Gustavo Zevallos habló sobre la purga de jugadores en Sporting Cristal

Durante una entrevista con 'Exitosa Deportes', el director deportivo de Cristal fue consultado sobre los rumores de una posible salida masiva de hasta 15 jugadores para la próxima temporada, supuestamente para armar un plantel más competitivo y liberar sueldos.

Gustavo Zevallos no dudó en mostrar su sorpresa ante esta información y aseguró de manera contundente que, por el momento, no se contempla dar salida a una gran cantidad de futbolistas, resaltando la buena relación entre el plantel y el comando técnico.

Video: Exitosa Deportes

"Eso no es así (sobre purga de jugadores). Tenemos una buena relación, sobre todo, el comando técnico con el plantel. Eso no va a suceder. Yo lamento que personas que entienden bien del tema, suelten una noticia como esa, no sé cuál es el propósito, pero en este momento lo puedo desmentir, no estamos pensando en eso", expresó.

El dirigente también destacó el trabajo formativo que realiza el club, indicando que sí pueden darse promociones de jugadores jóvenes para reforzar el primer equipo y buscar el título nacional en la próxima campaña.

“El plantel es casi del 80 % de jugadores formados en el club. Por segundo año consecutivo, Cristal fue campeón de menores. Trabajamos para que los jugadores formados en el club puedan tener esa posibilidad de estar en el primer equipo. Nadie ha hablado de 15 salidas. Estamos tratando de avanzar, que crezcan y se desarrollen”, añadió.

Sporting Cristal renovó el contrato de Martín Távara

En otra parte de la entrevista, Zevallos dio tranquilidad a los hinchas al confirmar que Martín Távara seguirá defendiendo la camiseta celeste por otra temporada. Según el directivo, el contrato del volante contaba con una cláusula de renovación automática por objetivos cumplidos.

"Él tiene contrato hasta el 2026. Él tiene un año por delante, así que eso es bueno para todos nosotros. Él tiene un contrato en el que hay que cumplir unos objetivos, la renovación es automático, así que no hay inconveniente en este sentido", enfatizó.