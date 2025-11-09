0
EN VIVO
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga
EN VIVO
Previa del superclásico Boca Juniors vs River Plate

Figura de Sporting Cristal no pudo fichar por Universitario por insólito motivo: "Se fue..."

Un histórico jugador de Sporting Cristal reveló que estuvo cerca de fichar por Universitario de Deportes, pero po un pequeño detalle, su llegada no se concretó.

Jasmin Huaman
Histórico jugador de Sporting Cristal estuvo cerca de fichar por Universitario.
Histórico jugador de Sporting Cristal estuvo cerca de fichar por Universitario. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal es uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y uno de sus rivales de toda la vida es Universitario de Deportes. Aunque ya se han registrado casos de jugadores que visten la camiseta de ambos clubes, uno más hubiera sumado a la historia. ¿De quién se trata?

Aldair Salazar se refirió sobre Universitario tras sacarle un empate a los cremas con Deportivo Garcilaso.

PUEDES VER: Aldair Salazar dejó firme calificativo sobre Universitario tras empate de Garcilaso: "Tricampeón"

Alejandro Hohberg, Jesús Castillo o Gabriel Costa son algunos de los más comunes y recientes que existe en el fútbol peruano en los que los futbolistas vistieron camisetas de Sporting Cristal y Universitario. Tras varios años de silencio, Diego Penny reveló que estuvo a punto de fichar por la 'U'.

Diego Penny revela que pudo fichar por Universitario

El exarquero de la selección peruana y Sporting Cristal realizó una inesperada confesión que podría haber cambiado el rumbo de su carrera para siempre. El ahora panelista deportivo explicó que recibió una propuesta del club y que tras haber aceptado, una decisión de Jorge Fossati terminó por declinar su fichaje. Cuando esta oportunidad llegó a su vida, Diego Penny se encontraba jugando para Deportivo Garcilaso.

"Yo estaba en Garcilaso, y me preguntó si me interesaba ir a la 'U'. Yo, obviamente ya estaba terminando casi mi carrera, estaba muy bien físicamente, y le dije que sí", explicó el guardamenta en una entrevista con Darinka Zumaeta.

(Video: Al Volaten/Darinka Zumaeta)

Para mala suerte de Diego Penny, esta oportunidad de jugar en Universitario se declinó por una decisión que tomó Fossati y también por el viaje que realizó Jean Ferrari y que terminó con la llegada de Sebastián Britos a los 'cremas'.

"Lamentablemente, Jorge se fue a la selección y Jean se fue a Uruguay a traer al arquero que hoy es el portero tricampeón de Universitario", añadió.

Equipos en los que jugó Diego Penny

  • Coronel Bolognesi
  • Burnley
  • Juan Aurich
  • Sporting Cristal
  • FBC Melgar
  • Universidad San Martín
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

  2. ¡Dolorosa derrota! Universitario cayó goleado y no se coronó campeón nacional

  3. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de la fecha 18

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano