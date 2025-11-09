- Hoy:
Figura de Sporting Cristal no pudo fichar por Universitario por insólito motivo: "Se fue..."
Un histórico jugador de Sporting Cristal reveló que estuvo cerca de fichar por Universitario de Deportes, pero po un pequeño detalle, su llegada no se concretó.
Sporting Cristal es uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y uno de sus rivales de toda la vida es Universitario de Deportes. Aunque ya se han registrado casos de jugadores que visten la camiseta de ambos clubes, uno más hubiera sumado a la historia. ¿De quién se trata?
PUEDES VER: Aldair Salazar dejó firme calificativo sobre Universitario tras empate de Garcilaso: "Tricampeón"
Alejandro Hohberg, Jesús Castillo o Gabriel Costa son algunos de los más comunes y recientes que existe en el fútbol peruano en los que los futbolistas vistieron camisetas de Sporting Cristal y Universitario. Tras varios años de silencio, Diego Penny reveló que estuvo a punto de fichar por la 'U'.
Diego Penny revela que pudo fichar por Universitario
El exarquero de la selección peruana y Sporting Cristal realizó una inesperada confesión que podría haber cambiado el rumbo de su carrera para siempre. El ahora panelista deportivo explicó que recibió una propuesta del club y que tras haber aceptado, una decisión de Jorge Fossati terminó por declinar su fichaje. Cuando esta oportunidad llegó a su vida, Diego Penny se encontraba jugando para Deportivo Garcilaso.
"Yo estaba en Garcilaso, y me preguntó si me interesaba ir a la 'U'. Yo, obviamente ya estaba terminando casi mi carrera, estaba muy bien físicamente, y le dije que sí", explicó el guardamenta en una entrevista con Darinka Zumaeta.
Para mala suerte de Diego Penny, esta oportunidad de jugar en Universitario se declinó por una decisión que tomó Fossati y también por el viaje que realizó Jean Ferrari y que terminó con la llegada de Sebastián Britos a los 'cremas'.
"Lamentablemente, Jorge se fue a la selección y Jean se fue a Uruguay a traer al arquero que hoy es el portero tricampeón de Universitario", añadió.
Equipos en los que jugó Diego Penny
- Coronel Bolognesi
- Burnley
- Juan Aurich
- Sporting Cristal
- FBC Melgar
- Universidad San Martín
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
