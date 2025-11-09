0
La reacción de Joel Raffo ante el fuerte reclamo de hincha de Cristal: "Por favor, vende el club"

Hincha de Sporting Cristal vio a Joel Raffo, presidente del club celeste, y no dudó en grabarlo para pedirle que venda el club. Así reaccionó el mandamás 'rimense'.

Diego Medina
Joel Raffo fue sorprendido por presencia de hincha de Sporting Cristal.
Joel Raffo fue sorprendido por presencia de hincha de Sporting Cristal. | Foto: @JoaquinGL
Sporting Cristal es uno de los clubes que encadena varias temporadas sin proclamarse campeón del fútbol peruano. Aficionados celestes han perdido la paciencia contra el actual presidente del club, Joel Raffo, por lo que sus reclamos son constantes en el día a día. Ahora, un hincha no dudó en grabar al mandamás celeste al verlo caminar durante un centro comercial.

Recientemente, un video se difundió en redes sociales en el que se ve la salida de Joel Raffo a la vía pública. Un aficionado se acercó al presidente de Sporting Cristal para pedirla la venta del club ante los malos resultados que atraviesa la institución con el equipo principal.

El mandamás no atinó a responder con palabras el pedido del hincha celeste, pero se le pudo apreciar ciertos gestos ante el reclamo. El pronunciamiento del aficionado fue interrumpido por una mujer, quien pidió respeto ante la forma de cómo se acercó a Joel Raffo. Este seguidor respondió que no hubo "ninguna falta de respeto", pero luego decidió retirarse y cortar la grabación.

"[...] Destrucción de mi club. Joel Raffo por favor vende el club. Te lo pido, hermano. Como hincha", se puede escuchar en el video que se ha difundido en redes sociales.

(VIDEO: X JoaquínGL)

Hinchas de Sporting Cristal no dudaron en reaccionar ante este video, en el que se tomaron diversas posturas ante el pronunciamiento del aficionado, así como la reacción de Joel Raffo. Lo cierto, es que desde el mandamás no se opta por la venta del club a estas alturas de temporada, ya que ahora el foco es poner al cuadro 'rimense' como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de Copa Libertadores.

Joel Raffo y su postura sobre vender Sporting Cristal

En julio del 2025, Joel Raffo entabló una entrevista con el programa "Fútbol como Cancha" y afirmó que no venderá el Club Sporting Cristal.

"El Club Sporting Cristal no está a la venta, yo quiero ser categórico. Son todas especulaciones malintencionadas que se han venido generando con el único objetivo de desestabilizar y quitarle el valor real al club. Todas los días me levanto con la esperanza de reconstruir todo. Hoy el club no depende de nadie y tenemos autosostenibilidad", aseguró.

