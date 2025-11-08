0
Confirman que ex Flamengo jugará en Sporting Cristal en el 2026: "Nos va a ayudar muchísimo"

Sporting Cristal quiere darle vuelta a la situación en la Liga 1 2026 y confirman la presencia de una exfigura de Flamengo para lograr el objetivo.

Erickson Acuña
Sporting Cristal y una sorpresiva noticia para los hinchas.
Sporting Cristal y una sorpresiva noticia para los hinchas. | Sporting Cristal
El 2025 inició con mucha ilusión para Sporting Cristal, enfocados en lograr el título nacional y llegar lejos a nivel internacional; sin embargo, la temporada no terminó como esperaba para los hinchas y ahora el club deberá darle vuelta a la situación. En medio de esta situación, y a poco de finalizar el año, se confirmó que un ex Flamengo será parte del cuadro celeste el 2026.

La Liga 2 será su nuevo destino para la temporada 2026.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Campeonó el 2024 en el fútbol peruano, pero el 2026 jugará en la Liga 2

Fue Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club rimense, que reveló la presencia de una destacada figura en el plantel celeste buscando los próximos retos. En conversación con Exitosa Deportes, se refirió al futbolista extranjero de nacionalidad brasileña con un contundente mensaje. 

Sporting Cristal apunta a los objetivos de la temporada 2026

Se trata de Felipe Vizeu, exfutbolista de Flamengo que llegó a Sporting Cristal, pero no ha podido cumplir una buena temporada, por lo que el directivo explicó que confían en su capacidad goleadora, resaltando que el atacante tuvo molestias físicas que complicaron su rendimiento. Al ser consultado si continuará el próximo año, respondió: “Sí, claro”.

(Video: Exitosa Deportes)

Asimismo, se refirió sobre el fichaje del jugador brasileño, detallando que fue una decisión que se tomó luego de un gran trabajo de scouting. Esto, cuando le preguntaron si fue escogido por el entrenador Paolo Autuori o por la directiva rimense.   

“Nosotros tenemos un departamento de scouting, que se hacen revisiones de acuerdo al perfil que necesita el club, vemos qué es lo que necesita el equipo. Los brasileños que han venido sí conocían a Felipe, es un jugador que nos va a ayudar muchísimo. Tuvo un tema lumbar hace dos semanas, pero ya está recuperado. La verdad que estamos tranquilos, sabemos lo que él significa, tiene experiencia y nos va a ayudar”, agregó.

Felipe Vizeu

Felipe Vizeu llegó al Perú para brillar en Sporting Cristal

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

