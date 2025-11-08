0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Miguel Araujo deja rotundo mensaje a Catriel Cabellos tras expulsión en Cristal: "Es un..."

El defensa de Sporting Cristal, Miguel Araujo, no mantuvo silencio ante la expulsión de Catriel Cabellos que complicó el juego ante Cienciano.

Diego Medina
Catriel Cabellos fue expulsado y Miguel Araujo no dudó en expresar su sentir.
Catriel Cabellos fue expulsado y Miguel Araujo no dudó en expresar su sentir. | Foto: L1 MAX | Entre Bolas
Sporting Cristal logró un triunfo valioso ante Cienciano en lo que fue su último cotejo en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes fueron de menos a más en este partido ante el 'Papá', en el que no solo arrancaron con un gol en contra, sino que tuvieron que jugar casi toda la segunda parte con 10 jugadores por la expulsión de Catriel Cabellos.

Rebagliati apunta contra fichaje de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Rebagliati lanzó dura crítica a fichaje millonario de Sporting Cristal: "No va a jugar"

Bajo ese panorama, Miguel Araujo tomó la palabra ante los medios de prensa y expresó su sentir ante esta situación que complicó con creces el desarrollo de juego. El ahora jugador de Sporting Cristal calificó de "inocencia" el actuar de Catriel Cabellos sobre el arranque del complemento, pero confía en que aprenderá de sus errores de cara a lo que viene.

Asimismo, Araujo confesó que Cabellos tomó la palabra en la interna del equipo celeste para expresar su sentir ante esta acción que complicó el juego del plantel. Confía en su fortaleza mental y las cualidades que lo convierten en un gran jugador profesional.

"Creo que la inocencia de un compañero hizo que nosotros remáramos más. Pero, él va a aprender. Creo que Catriel es un buen jugador. Ahí habló con nosotros, pero ya está. Tenemos que voltear la página", manifestó Miguel Araujo en las imágenes que pudo captar "Entre Bolas".

(VIDEO: Entre Bolas)

Catriel Cabellos solo jugó 6 minutos con Sporting Cristal

El volante de Sporting Cristal ingresó al segundo tiempo para buscar la remontada ante Cienciano. Sin embargo, seis minutos después fue expulsado tras una jugada que se revisó en el VAR. El futbolista se retiró del campo del Estadio Alberto Gallardo y no fue ajeno a todos los fuertes reclamos de los aficionados 'rimenses'.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Cuándo termina el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal a inicios del 2025 y firmó con el cuadro celeste hasta diciembre del 2028. El volante argentino-peruano se mantendrá en la institución 'cervecera' tras comprar su pase a Racing a principios de año. Ya se verá que futuro le depara de cara a la próxima temporada, en el que se estima cambios radicales en el primer equipo.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

