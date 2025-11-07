0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
Cristal vs Cienciano por la Liga 1 2025
Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano

¡Insólito! Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano

Catriel Cabellos vio la tarjeta roja apenas seis minutos después de ingresar al campo tras propinarle un codazo a su rival. El volante se fue abucheado, dejando a Sporting Cristal con 10 hombres ante Cienciano.

Angel Curo
