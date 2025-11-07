- Hoy:
¡Insólito! Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano
Catriel Cabellos vio la tarjeta roja apenas seis minutos después de ingresar al campo tras propinarle un codazo a su rival. El volante se fue abucheado, dejando a Sporting Cristal con 10 hombres ante Cienciano.
¡Silenció Andahuaylas! Paolo Guerrero definió con gran clase y anotó el 1-0 de Alianza Lima - VIDEO
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
¡Quieren Libertadores! Matías Lazo marcó el 2-1 de Melgar ante Alianza y complica a los íntimos
Bernardo Cuesta aprovechó error de Garcés y silenció Matute con el 1-0 de Melgar ante Alianza Lima
Penal anulado para Universitario tras revisión del VAR: Carabalí fue amonestado por fingir - VIDEO
¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal
¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO
