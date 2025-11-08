Rebagliati lanzó dura crítica a fichaje millonario de Sporting Cristal: "No va a jugar"

Lamentablemente, para Sporting Cristal, esta temporada ha sido una de las menos regulares y esto se ve reflejado en la tabla de posiciones. Incluso con los fichajes que realizó la dirigencia, no se vio una mejora en el rendimiento del plantel. Uno de los más señalados es Catriel Cabellos, quien es uno de los que más costó en La Florida.

Por ahora, el sueño de Sporting Cristal por clasificar a la Copa Libertadores permanece intacto tras conseguir una importante victoria ante Cienciano como locales; sin embargo, durante este cotejo también se vivió uno de los momentos más polémicos. Catriel Cabellos ingresó al campo y a los pocos minutos fue expulsado.

Rebagliati apunta contra fichaje de Sporting Cristal

Durante el programa de 'Los Reba', el comentarista deportivo Diego Rebagliati señaló que lo mejor que se puede hacer con Catriel Cabellos es buscarle un nuevo club para que recupere su mejor versión, ya que en el equipo celeste no tendría un buen futuro.

"Lo puedes mandar a préstamo a que juegue, porque en Cristal no va a jugar y para que el jugador recupere confianza, necesita jugar", señaló Rebagliati.

(Video: Los Reba)

Recordemos que Sporting Cristal pagó la suma de de U$S 525.000 por el 50% de su pase y todavía se mantiene una opción en la cláusula de que Racing Club realice la recompra. El jugador se mantendría en Sporting Cristal hasta el 2028, pero su salida como préstamo no estaría descartada.

Valor de Catriel Cabellos

El valor actual de Catriel Cabellos es de 700 mil euros según el portal de Transfermarket. Es importante señalar que el jugador incrementó su valor tras su regreso a Alianza Lima, pero luego perdió protagonismo y cayó su precio.