Sporting Cristal quiere firmar a jugador valorizado en casi medio millón: "Conversaciones.."

Sporting Cristal aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2026 tras su agónico triunfo ante Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, aunque todavía lucha por acceder directamente a la fase de grupos. Con la confirmación de su participación en ambos torneos el próximo año, el cuadro rimense deberá conformar un plantel altamente competitivo para estar a la altura de las exigencias.

En ese contexto, se conoció que la directiva celeste ya se encuentra negociando con un futbolista extranjero, con el objetivo de reforzar de la mejor manera su plantel de cara a la próxima temporada y volver a alzar el título nacional.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Denilson Barrenechea, la dirección deportiva de Cristal busca asegurar a una figura extranjera para pelear por el título nacional la siguiente temporada. Por ello, han iniciado las negociaciones para renovar el vínculo de Leandro Sosa.

El citado comunicador señaló que las negociaciones están muy encaminadas y se espera que las partes lleguen a un acuerdo en los próximos días para concretar el nuevo vínculo del lateral derecho con el cuadro bajopontino.

Sporting Cristal busca la renovación de Leandro Sosa. Foto: Carlos Félix/URPI

"Sporting Cristal busca la renovación de Leandro Sosa. Existen conversaciones muy encaminadas para extender el vínculo contractual del uruguayo. En estos días hubo avances y se espera llegar a buen puerto", indicó el hombre de prensa en su cuenta de 'X'.

De llegar a un acuerdo con la dirigencia, el lateral de 31 años seguirá vistiendo la camiseta 'celeste' por lo menos una temporada más, donde será considerado como el titular en la banda derecha.

Leandro Sosa tiene un gran presente en Sporting Cristal

Durante el 2025, Leandro Sosa ha mostrado una destacada regularidad en el esquema del técnico Paulo Autuori, consolidándose como titular habitual en la defensa y uno de los jugadores más valorados del plantel. En lo que va de la temporada, el uruguayo ha disputado 30 partidos con los ‘cerveceros’, registrando 5 goles y 3 asistencias.

Leandro Sosa: ¿Cuál es su valor de mercado?

Según la web del portal internacional Transfermarkt, la valorización de mercado de Leonardo Sosa ha disminuido en los últimos años, hasta llegar a los 450 mil euros en la actualidad. Esta cifra está algo alejada de su máximo histórico alcanzado en 2022, cuando llegó a valer 650 mil euros.