Fue criticado en Sporting Cristal, ahora brilla en su equipo y puede recibir prestigioso premio

La temporada 2025 está llegando a su fin. En la Liga 1, Sporting Cristal quedó sin opciones al título, por lo que su foco está en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este torneo, son varios los equipos que destacaron, uno de ellos fue LDU de Quito, que tiene en sus filas a un personaje que se fue sumamente criticado en el cuadro del Rímac y ahora está a puerta de recibir un prestigioso reconocimiento.

Tiago Nunes es uno de los técnicos más recordados de los últimos años en Sporting Cristal, club donde tuvo un destacado rendimiento en el banquillo, aunque se quedó sin opciones de pelar el título de la Liga 1 2023, quedando relegado a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Una situación que llevó su salida del equipo.

Tiago Nunes: de ser criticado en Sporting Cristal a brilla en LDU de Quito

Durante esta temporada, Tiago Nunes esta bajo el mando de LDU de Quito, club con el que destacó en la Copa Libertadores, llegando hasta las semifinales del torneo, quedando a puertas de la gran final tras perder 4-3 ante Palmeiras en el global.

Tras ello, el estratega brasileño ha estado bajo la mirada de todo el mundo y ahora acaba de ser nominado a un prestigioso premio internacional: mejor técnico del 2025 por la IFFHS. Así lo confirmó el conjunto ecuatoriano en sus redes sociales.

Tiago Nunes fue nominado a mejor entrenador del año.

"Nuestro DT. Tiago Nunes ha sido nominado como mejor técnico del 2025 por la IFFHS. El jurado está compuesto de periodistas deportivos y expertos en fútbol de más de 100 países al rededor del mundo", informó el equipo en su cuenta de 'X'.

De igual forma, el club mostró su orgullo por tener a un técnico tan cerca de recibir uno de los premios más importantes a nivel mundial. "Qué orgullo estar en una lista con nombres tan destacados ¡Vamos profe!", concluyeron en su publicación.

Técnicos nominados al mejor entrenador del 2025 por la IFFHS