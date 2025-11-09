- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Fue criticado en Sporting Cristal, ahora brilla en su equipo y puede recibir prestigioso premio
¿Quién será? Pasó sin pena ni gloria en Sporting Cristal, ahora brilla en el extranjero con su club y se encuentra cerca de recibir un prestigioso reconocimiento internacional.
La temporada 2025 está llegando a su fin. En la Liga 1, Sporting Cristal quedó sin opciones al título, por lo que su foco está en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este torneo, son varios los equipos que destacaron, uno de ellos fue LDU de Quito, que tiene en sus filas a un personaje que se fue sumamente criticado en el cuadro del Rímac y ahora está a puerta de recibir un prestigioso reconocimiento.
Tiago Nunes es uno de los técnicos más recordados de los últimos años en Sporting Cristal, club donde tuvo un destacado rendimiento en el banquillo, aunque se quedó sin opciones de pelar el título de la Liga 1 2023, quedando relegado a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Una situación que llevó su salida del equipo.
Tiago Nunes: de ser criticado en Sporting Cristal a brilla en LDU de Quito
Durante esta temporada, Tiago Nunes esta bajo el mando de LDU de Quito, club con el que destacó en la Copa Libertadores, llegando hasta las semifinales del torneo, quedando a puertas de la gran final tras perder 4-3 ante Palmeiras en el global.
Tras ello, el estratega brasileño ha estado bajo la mirada de todo el mundo y ahora acaba de ser nominado a un prestigioso premio internacional: mejor técnico del 2025 por la IFFHS. Así lo confirmó el conjunto ecuatoriano en sus redes sociales.
Tiago Nunes fue nominado a mejor entrenador del año.
"Nuestro DT. Tiago Nunes ha sido nominado como mejor técnico del 2025 por la IFFHS. El jurado está compuesto de periodistas deportivos y expertos en fútbol de más de 100 países al rededor del mundo", informó el equipo en su cuenta de 'X'.
De igual forma, el club mostró su orgullo por tener a un técnico tan cerca de recibir uno de los premios más importantes a nivel mundial. "Qué orgullo estar en una lista con nombres tan destacados ¡Vamos profe!", concluyeron en su publicación.
Técnicos nominados al mejor entrenador del 2025 por la IFFHS
- Xabi Alonso (Real Madrid)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Luis Enrique (PSG)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Simone Inzaghi (Inter de Milán)
- Antonio Conte (Napoli)
- Diego Simeone (Atlético Madrid)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Abel Ferreira (Palmeiras)
- Filipe Luís (Flamengo)
- Gustavo Costas (Racing)
- Tiago Nunes (LDU de Quito)
- Vicente Sánchez (Cruz Azul)
- Jesper Sorensen (Vancouver Whitecaps)
- Matthias Jaissle (Al-Ahli)
- Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale - Japón)
- Krunoslav Jurčić (Pirámides - Egipto)
- Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns - Sudáfrica)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50