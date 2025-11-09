0
EN VIVO
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga
EN VIVO
Previa del superclásico Boca Juniors vs River Plate

Fue criticado en Sporting Cristal, ahora brilla en su equipo y puede recibir prestigioso premio

¿Quién será? Pasó sin pena ni gloria en Sporting Cristal, ahora brilla en el extranjero con su club y se encuentra cerca de recibir un prestigioso reconocimiento internacional.

Angel Curo
Fue criticado en Sporting Cristal, ahora brilla en su equipo y puede recibir prestigioso premio
Fue criticado en Sporting Cristal, ahora brilla en su equipo y puede recibir prestigioso premio | Composición: Líbero
COMPARTIR

La temporada 2025 está llegando a su fin. En la Liga 1, Sporting Cristal quedó sin opciones al título, por lo que su foco está en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este torneo, son varios los equipos que destacaron, uno de ellos fue LDU de Quito, que tiene en sus filas a un personaje que se fue sumamente criticado en el cuadro del Rímac y ahora está a puerta de recibir un prestigioso reconocimiento.

Martín Távara definió su futuro para el 2026, ¿Universitario o Sporting Cristal?

PUEDES VER: ¡Confirmado! Martín Távara aceptó contrato con grande de Perú para el 2026: "Contento"

Tiago Nunes es uno de los técnicos más recordados de los últimos años en Sporting Cristal, club donde tuvo un destacado rendimiento en el banquillo, aunque se quedó sin opciones de pelar el título de la Liga 1 2023, quedando relegado a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Una situación que llevó su salida del equipo.

Tiago Nunes: de ser criticado en Sporting Cristal a brilla en LDU de Quito

Durante esta temporada, Tiago Nunes esta bajo el mando de LDU de Quito, club con el que destacó en la Copa Libertadores, llegando hasta las semifinales del torneo, quedando a puertas de la gran final tras perder 4-3 ante Palmeiras en el global.

Tras ello, el estratega brasileño ha estado bajo la mirada de todo el mundo y ahora acaba de ser nominado a un prestigioso premio internacional: mejor técnico del 2025 por la IFFHS. Así lo confirmó el conjunto ecuatoriano en sus redes sociales.

Tiago Nunes

Tiago Nunes fue nominado a mejor entrenador del año.

"Nuestro DT. Tiago Nunes ha sido nominado como mejor técnico del 2025 por la IFFHS. El jurado está compuesto de periodistas deportivos y expertos en fútbol de más de 100 países al rededor del mundo", informó el equipo en su cuenta de 'X'.

De igual forma, el club mostró su orgullo por tener a un técnico tan cerca de recibir uno de los premios más importantes a nivel mundial. "Qué orgullo estar en una lista con nombres tan destacados ¡Vamos profe!", concluyeron en su publicación.

Técnicos nominados al mejor entrenador del 2025 por la IFFHS

  • Xabi Alonso (Real Madrid)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Simone Inzaghi (Inter de Milán)
  • Antonio Conte (Napoli)
  • Diego Simeone (Atlético Madrid)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern Munich)
  • Abel Ferreira (Palmeiras)
  • Filipe Luís (Flamengo)
  • Gustavo Costas (Racing) 
  • Tiago Nunes (LDU de Quito)
  • Vicente Sánchez (Cruz Azul)
  • Jesper Sorensen (Vancouver Whitecaps)
  • Matthias Jaissle (Al-Ahli)
  • Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale - Japón)
  • Krunoslav Jurčić (Pirámides - Egipto)
  • Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns - Sudáfrica)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE GRATIS por DIRECTV Sports

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano