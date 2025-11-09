Jugador de Sporting Cristal sorprende al dejar el Perú y ahora revelan su destino: "Despidió..."

Sporting Cristal aseguró su presencia en los Playoffs de la Liga 1 2025 y luchará por el subcampeonato del torneo peruano. En medio de ello, recientemente se conoció que un prometedor jugador del conjunto rimense dejó el plantel para asumir una nueva aventura en su carrera profesional. ¿Quién es?

Futbolista de Sporting Cristal dejó el Perú para asumir un nuevo desafío profesional

Matías Martínez es una de las 'joyas' del elenco bajopontino que el último sábado decidió enrumbarse a Portugal con el objetivo de ser parte de una pasantía en el fútbol luso. Así lo informó el periodista Wilmer Robles. Como se recuerda, el atacante nacional venía mostrando un gran talento en las categorías inferiores del club, factor que sirvió para que ahora la joven figura se luzca en el Viejo Continente.

"¡En búsqueda de un sueño! Matías Martínez, delantero de Sporting Cristal viajó a Portugal. Esta experiencia ayudará mucho en su crecimiento profesional y personal. La familia lo despidió, y confían en que cumplirá su sueño deportivo", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Matías Martínez viajó a Portugal tras brillar con Sporting Cristal/Foto: Wilmer Robles

Matías Martínez tiene 17 años, es peruano y se desempeñaba en la Sub 18 de Sporting Cristal. Esta temporada, el delantero contribuyó bastante en la ofensiva del cuadro celeste a tal punto de ser uno de los principales goleadores en el torneo de menores.

Tiene contrato profesional con la institución desde abril del 2024, sin embargo, todavía no ha podido jugar en el equipo mayor. Al margen de eso, el 'Rayo' como también es conocido, logró mantener un buen nivel y hasta llegó a ser considerado pieza fundamental en el once titular.

Matías Martínez es una de las grandes apuestas de Sporting Cristal/Foto: X

Finalmente, es importante recordar que el canterano de Sporting Cristal tiene la experiencia de haber sido convocado a la selección peruana Sub-15, Sub-17 y Sub-18, en amistosos e incluso torneos internacionales, en los que pudo demostrar toda su calidad profesional.