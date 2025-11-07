¡El gol de los Playoffs y de la Libertadores! Távara anotó tanto agónico del triunfo de Cristal

Sporting Cristal sufrió más de la cuenta, pero le volteó el partido a Cienciano, rival al que venció 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El héroe del cuadro celeste fue Martín Távara, quien en la última jugada del partido anotó un golazo que no solamente le dio el triunfo a los dirigidos por Paulo Autuori.

El reloj marcaba los 92' del compromiso y todo hacía indicar que el encuentro iba a terminar empatado. Sin embargo, los bajopontinos tuvieron un tiro libre peligroso tras una falta del volante del 'Papá', Santiago Arias, sobre el delantero Felipe Vizeu. Távara se paró frente al balón y después de dos minutos pudo ejecutar el lanzamiento.

El habilidoso mediocampista ofensivo sorprendió a todos y sacó un remate al palo más lejano del arquero Juan Cruz Bolado a media altura, el cual fue suficiente para que ingresara a la portería a los 94' pese a la estirada del portero rival y generé la algarabía de todos los hinchas presentes en el recinto deportivo de San Martín de Porres.

Video: L1 MAX

Martín Távara le dio a Sporting Cristal el pase a los Playoffs y a la Copa Libertadores

El tanto marcado por el futbolista de 26 años no solo fue muy celebrado porque le permitió al conjunto cervecero quedarse con los tres puntos en un partido muy complicado, sino además debido a que significó dos cosas importantes al club de La Florida: asegurar su presencia en los Playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, aunque aún sin definir desde que ronda comenzará su participación en el torneo continental.

Martín Távara anotó su sexto gol en la temporada con Sporting Cristal

Con esta conquista en el tiempo de descuento frente a Cienciano, el dorsal 25 del elenco rimense convirtió su sexta anotación en la presente temporada con camiseta de Sporting Cristal. Cinco de estas las hizo solamente en el certamen local, mientras que el restante lo hizo contra Palmeiras por la Libertadores.

Martín Távara anotó su sexto gol con Sporting Cristal en la temporada 2025. Foto: Sporting Cristal

¿Hasta cuándo tiene contrato Martín Távara con Sporting Cristal?

Es preciso señalar que Martín Távara tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta fines del presente año. En los últimos días se viene especulando que tiene ofertas de otros clubes del campeonato, pero dependerá únicamente de la dirigencia celeste si le renueva el vínculo contractual por algunas temporadas más.