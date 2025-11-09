Diego Rebagliati propuso la contratación de un jugador argentino a Cristal: "Un peso en Conmebol"

Sporting Cristal puso su nombre en los Playoffs de la Liga 1 y ahora tendrá que luchar por acceder directamente como "Perú 2" a la Copa Libertadores 2026. El desafío que tienen los celestes no será nada fácil, razón por la cual, la directiva tendrá que priorizar la contratación de importantes refuerzos.

Diego Rebagliati y el inédito refuerzo extranjero que postuló en Sporting Cristal

Bajo ese contexto, recientemente el comentarista deportivo Diego Rebagliati dejó atónitos a los hinchas al sugerir el posible fichaje de Iván Tapia (hijo de 'Chiqui' Tapia), quien juega en Barracas de Argentina a tienda rimense. En sus declaraciones resaltó que el centrocampista puede aportar no solo a nivel futbolístico sino también a nivel de liderazgo.

Iván Tapia milita en Barracas Central de Argentina

"Sabes a quién traería? Me van a creer loco. A un jugador argentino. Yo iría a buscar al hijo del 'Chiqui' Tapia (Iván Tapia). El que le hace gol a Boca, el que lo expulsaron el otro día. Está jugando en Barracas Central, debe estar comodísimo, debe ser millonario", manifestó el ex Sporting Cristal.

(Video: YouTube - 'Los Reba')

En ese sentido, Rebagliati indicó que la motivación de proponer este joven volante al elenco del Rímac va más allá, toda vez que Sporting Cristal puede tener lazos con el máximo organismo sudamericano de fútbol a nivel internacional.

"Le planteas el reto de jugar en un nivel así, en Copa Libertadores, y de paso te ganas ¿Tú sabes lo que ayudó (Gustavo) Grondona a la 'U' en momentos difíciles siendo sobrino de Julio Grondona? Ayuda, te da un peso en Conmebol, te ganas un hincha. Al presidente de la AFA te lo traes de hincha", acotó.

A su vez, el comentarista deportivo cuestionó firmemente la falta de espíritu de liderazgo en el equipo de Paulo Autuori y recordó el paso de dos figuras representativas en el club como el 'Piki' Cazulo y el ahora futbolista de Universitario, Horacio Calcaterra.

"Yo creo que Cristal hasta ahora no recupera el liderazgo de (Jorge) Cazulo y (Horacio) Calcaterra en el vestuario. Necesitas alguien que sea capaz de tocarle la puerta a un compañero en la concentración y decirle 'me quiero agarrar a golpes contigo', así salga golpeado. Necesitas un loco. ¿Crees que (Julio César) Balerio era cuerdo? Era bravísimo, estaba grande y viejo, pero si te tenía que pu...ar, Pedro Garay igual", sentenció.