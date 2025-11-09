Campeón de la Copa Libertadores afirmó que quiere retirarse en Universitario: "Terminar mi carrera"

Universitario tendrá el duro reto de pelear por el tetracampeonato en la temporada 2026, donde además apunta a volver a hacer historia a nivel internacional en la Copa Libertadores. A propósito de eso, ahora un destacado jugador no dudó en revelar que uno de sus deseos es retirarse en el cuadro merengue.

Campeón de la Copa Libertadores afirmó que quiere retirarse en Universitario

Edison Flores es uno de los futbolistas más identificados con el equipo crema. El 'Orejas' viene de consagrarse con el 'Tri' este 2025, además, los hinchas lo reconocen como un elemento que está 100% identificado con los colores del elenco estudiantil.

Edison Flores reveló su deseo en Universitario de Deportes/Foto: LÍBERO

En vista de ello, a través de una entrevista exclusiva con El Comercio, el experimentado volante nacional sorprendió al confesar que más adelante quisiera dar por finalizada su carrera profesional en el equipo de sus amores, Universitario de Deportes.

"Me gustaría terminar mi carrera aquí, en la 'U'", señaló el también extremo izquierdo. Bajo ese escenario, el atacante de 31 años dejó en claro que no se siente ídolo en el club, sin embargo, aprovechó en resaltar por todo lo alto el liderazgo del capitán del tricampeonato, Aldo Corzo.

Edison Flores fue campeón con Universitario en la Copa Libertadores Sub 20

En el 2011, el 'Orejas' Flores y Andy Polo fueron parte de lo integrantes del plantel de Universitario que enfrentó a Boca Juniors de Argentina en el Estadio Monumental por la gran final de la Copa Libertadores Sub 20.

Universitario fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en el 2011

El compromiso terminó igualado 1-1 en los 90 minutos, no obstante, sobre el final los cremas se consagraron como campeones del prestigioso torneo Conmebol al superar al 'Xeneize' en la ronda de penales (4-2). Sin duda alguna, la victoria quedó para la historia del club.