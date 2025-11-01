Cerro Porteño vs. Guaraní EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver el Clausura paraguayo

Choque de pronóstico reservado en Asunción. Cerro Porteño vs. Guaraní miden fuerzas este domingo 2 de noviembre desde el Estadio La Nueva Olla en el partido más importante de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Paraguaya, a partir de las 20:00 horas local (18:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Tigo Sports. Entérate de todo lo relacionado con el cotejo, en el que está en juego la punta de la competición.

Cerro Poteño (2° con 36 puntos) tiene la oportunidad perfecta para alcancar a su principal contricante por el título del segundo semestre del balompié paraguayo, pero solo lo puede conseguir de una sola manera, quedándose con la victoria en su cancha y ante su gente, para así llegar con las expectativas altas de gritar campeón a fin de año.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan en un buen presente en la liga, donde no pierden hace ocho encuentros y vienen de vencer 2-1 a Nacional a domicilio. Sin embargo, también buscarán reponerse de lo que fue su sorpresiva eliminación de la Copa Paraguay a manos de General Caballero en tanda de penales. El entrenador uruguayo presenta dos dudas: en el lateral derecho con Gustavo Velázquez o Lucas Quintana; y en el mediocampo con Gastón Giménez o el referente Robert Piriz da Motta.

Guaraní (1° con 39 puntos) ha mejorado mucho en lo que llevamos de la temporada y ahora está a solo cuatro pasos de volver a ganar un título después de nueve años de sequía. Sin embargo, tienen una diferencia de puntos no tan alta, la cual quieren elevar para así tener la primera opción de ser carmpeón nacional. Es por ello que el conjunto 'Aborigen' saldrá con todo a la cancha en busca del triunfo.

El DT Víctor Bernay no podrá contar con dos de sus principales figuras: Alexandro Maidana por suspensión y Derlis Rodríguez, porque es cedido por su rival de turno. Ellos serán reemplazados por Thiago Servín y Diego Fernández respectivamente. A nivel local, lleva una racha de seis victorias consecutivas, siendo la última de estas el domingo pasado frente a Olimpia, estadística que también intentarán mantener para así alejarse de su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Guaraní?

El 'Ciclón de Barrio Obrero' y el 'Aborigen' protagonizarán el encuentro más esperado del Clausura paraguayo, que está programado para disputarse a partir de las 20:00 horas local (18:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas

Bolivia, Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Guaraní EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna de las incidencias del trascendental compromiso entre Cerro Porteño vs. Guaraní, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Tigo Sports en todo el territorio paraguayo; así como vía streaming por Fanatiz en Estados Unidos.

Cerro Porteño vs. Guaraní pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Esta clase de enfrentamientos son muy difíciles de pronósticar, pero Cerro Porteño es ligeramente favorito para quedarse con los tres puntos ante Guaraní y alcanzarlo en la punta del Torneo Clausura paraguayo. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Cerro Porteño Empate Guaraní Betsson 1.82 3.40 3.95 Bet365 1.85 3.60 3.90 Betano 1.88 3.20 4.50 Te Apuesto 1.83 3.42 3.98 Apuesta Total 1.81 3.33 4.75 Meridianbet 1.79 3.38 3.73

Cerro Porteño vs. Guaraní: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez (Lucas Quintana), Matías Pérez, Blas Riveros; Jorge Morel, Gastón Giménez (Robert Piriz da Motta), Cecilio Domínguez, Juan Iturbe; Federico Carrizo, Sergio Araujo. DT: Jorge Bava.

Guaraní: Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Luis Martínez, Agustín Manzur, Jhon Jairo Sánchez, Diego Fernández; Iván Ramírez, Fernando Fernández. DT: Víctor Bernay.

Cerro Porteño: últimos resultados

Nacional 1-2 Cerro Porteño | fecha 18 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

Cerro Porteño 0(3)-0(4) General Caballero | cuartos de final Copa Paraguay 2025

Cerro Porteño 1-1 Olimpia | fecha 17 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño | fecha 16 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

Cerro Porteño 1-0 Sol de América | octavos de final Copa Paraguay 2025

Guaraní: últimos resultados

Olimpia 1-3 Guaraní | fecha 18 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

Guaraní 2-0 River Plate | cuartos de final Copa Paraguay 2025

Guaraní 2-1 Deportivo Recoleta | fecha 17 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

Sportivo Ameliano 1-1 Guaraní | fecha 16 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

Guaraní 1-0 Atlético Tembetary | fecha 15 Torneo Clausura 2025 Liga Paraguaya

¿Cómo quedó el último partido entre Cerro Porteño vs. Guaraní?

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en una competencia oficial fue el pasado 16 de agosto, cuando en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura paraguayo, Cerro Porteño venció 4-2 a Guaraní en un emocionante partido de principio a fin. Los goles del 'Ciclón' lo hicieron Sergio Araujo, Federico Carrizo, Juan Iturbe y Cecilio Domínguez.

¿En dónde juega Cerro Porteño vs. Guaraní?

El escenario donde Cerro Porteño recibirá a Guaraní por la décimo novena jornada de Torneo Clausura 2025 de la Liga Paraguaya será el Estadio La Nueva Olla, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción que cuenta con una capacidad total para 45 mil espectadores.