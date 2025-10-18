- Hoy:
Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO: hora y dónde ver clásico por el Clausura paraguayo
Cerro Porteño recibe a Olimpia este domingo en una edición más del clásico por la fecha 17 del Torneo Clausura paraguayo. Conoce todo lo relacionado al partido.
Llegó el momento de ver una edición más del clásico guaraní. Cerro Porteño vs. Olimpia miden fuerzas este domingo 19 de octubre en el partido más atractivo de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga paraguaya desde el Estadio La Nueva Olla de Asunción, a partir de las 17:30 horas local (15:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Tigo Sports. Entérate de lo más resaltante del cotejo.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Olimpia?
El 'Ciclón de Barrio Obrero' y el 'Decano' se enfrentan en un clásico que mantendrá expectante a todo el país guaraní y que está programado para dar inicio a las 17:30 horas de Paraguay (15:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 14:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 15:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 16:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 16:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 horas
¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO?
Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Cerro Porteño vs. Olimpia por el Torneo Clausura 2025, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Tigo Sports en todo Paraguay, así como vía streaming por Fanatiz en Estados Unidos.
Cerro Porteño vs. Olimpia pronóstico: cuánto pagan las apuestas
A pesar que este tipo de enfrentamientos suelen ser de pronóstico reservado, la actualidad de ambos conjuntos indica que Cerro Porteño es el favorito para hacerse fuerte como local y quedarse con los tres puntos ante Olimpia. Revisa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Cerro Porteño
|Empate
|Olimpia
|Betsson
|2.08
|3.30
|3.20
|Bet365
|2.05
|3.30
|3.50
|Betano
|2.15
|3.30
|3.35
|Te Apuesto
|2.08
|3.30
|3.26
|Apuesta Total
|2.14
|3.40
|3.33
|Meridianbet
|2.02
|3.23
|3.05
Cerro Porteño vs. Olimpia: posibles alineaciones
- Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Robert Piris da Motta, Gastón Giménez, Edgar Páez, Ignacio Aliseda; Jonathan Torres, Luis Amarilla. DT: Jorge Bava.
- Olimpia: Gastón Olveira; Lucas Morales, Orlando Barreto, Héctor Martínez, Alexis Cantero; Alex Franco, Richard Ortiz, Rodney Redes, Junior Gamarra; Sebastián Ferreira, Fernando Cardozo. DT: Ever Almeida.
Cerro Porteño: últimos resultados
- 2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño | fecha 16 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Cerro Porteño 1-0 Sol de América | octavos de final Copa Paraguay 2025
- Cerro Porteño 2-0 Deportivo Recoleta | fecha 15 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Sportivo Luqueño 0-1 Cerro Porteño | fecha 14 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Cerro Porteño 2-0 Sportivo Ameliano | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
Olimpia: últimos resultados
- Deportivo Recoleta 1-0 Olimpia | fecha 16 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Olimpia 2-1 Sportivo Ameliano | fecha 15 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Atlético Tembetary 0-2 Olimpia | fecha 14 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Olimpia 2(2)-2(4) Atlético Tembetary | octavos de final Copa Paraguay 2025
- Olimpia 1-1 Sportivo Trinidense | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
Cerro Porteño vs. Olimpia: historial
Ambos equipos se han visto las caras 459 ocasiones en todas las competiciones y amistosos, con un historial favorable a Olimpia con 165 victorias obre las 155 de Cerro Porteño. Asimismo, se han registrado 140 duelos empatados. Revisa cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre sí.
- Olimpia 2-3 Cerro Porteño | Torneo Clausura 2025 Liga paraguaya
- Cerro Porteño 1-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025 Liga paraguaya
- Olimpia 2-1 Cerro Porteño | Torneo Apertura 2025 Liga paraguaya
- Olimpia 3-0 Cerro Porteño | Torneo Clausura 2024 Liga paraguaya
- Cerro Porteño 1-1 Olimpia | Torneo Causura 2024 Liga paraguaya
¿En dónde juega Cerro Porteño vs. Olimpia?
El escenario donde Cerro Porteño recibirá a Olimpia en la edición 460 del superclásico por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga paraguay es el Estadio La Nueva Olla, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción que cuenta con una capacidad total para 45 mil espectadores.