¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia y dónde ver clásico por Copa de Primera?
Se viene el Cerro Porteño y Olimpia, por la fecha 18 del Clausura de la Copa de Primera 2025. Repasa horario y guía de canales para cer el clásico paraguayo.
Se viene una nueva edición del clásico paraguayo. Desde el estadio la Nueva Olla de Asunción, Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan este domingo 19 de octubre, por la jornada 18 del Clausura de la Copa de Primera 2025. ¿Qué equipo se quedará con la victoria?
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia?
- Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:30
- Bolivia y Venezuela: 16:30
- Estados Unidos: 16:30 (Miami y Nueva York) y 13:30 (Los Ángeles)
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:30
- México: 14:30
- España: 22:00
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia?
El partido en Paraguay será transmitido por Tigo Sports para todo el territorio paraguayo, además en Argentina puedes acceder al cotejo a través de uno de los paquetes premium que tiene DirecTV.
Cerro Porteño vs Olimpia: previa del partido
El 'Ciclón de Barrio Obrero' necesita sumar tres puntos para mantenerse en su lucha por el título con Guaraní, equipo que comenzó la jornada como líder del Clausura, aunque solo con un punto de ventaja.
Por su parte, el 'Decano' quiere una victoria que le permite seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores. Tras su irregular campaña, hoy está en zonda de Sudamericana.
Cerro Porteño y Olimpia juegan el clásico paraguayo.
Cabe señalar que en el último clásico paraguayo, Cerro Porteño se impuso 3-2 a Olimpia en condición de visitante, por el Apertura de la temporada 2025. ¿Qué equipo saldrá victorioso esta vez?
