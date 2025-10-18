0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia y dónde ver clásico por Copa de Primera?

Se viene el Cerro Porteño y Olimpia, por la fecha 18 del Clausura de la Copa de Primera 2025. Repasa horario y guía de canales para cer el clásico paraguayo.

Wilfredo Inostroza
Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan por el clásico paraguayo
Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan por el clásico paraguayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Se viene una nueva edición del clásico paraguayo. Desde el estadio la Nueva Olla de Asunción, Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan este domingo 19 de octubre, por la jornada 18 del Clausura de la Copa de Primera 2025. ¿Qué equipo se quedará con la victoria?

Real Madrid y Barcelona afrontan el próximo partido de LaLiga.

PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia?

  • Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:30
  • Bolivia y Venezuela: 16:30
  • Estados Unidos: 16:30 (Miami y Nueva York) y 13:30 (Los Ángeles)
  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:30
  • México: 14:30
  • España: 22:00

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia?

El partido en Paraguay será transmitido por Tigo Sports para todo el territorio paraguayo, además en Argentina puedes acceder al cotejo a través de uno de los paquetes premium que tiene DirecTV.

Cerro Porteño vs Olimpia: previa del partido

El 'Ciclón de Barrio Obrero' necesita sumar tres puntos para mantenerse en su lucha por el título con Guaraní, equipo que comenzó la jornada como líder del Clausura, aunque solo con un punto de ventaja.

Por su parte, el 'Decano' quiere una victoria que le permite seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores. Tras su irregular campaña, hoy está en zonda de Sudamericana.

Cerro Porteño vs Olimpia

Cerro Porteño y Olimpia juegan el clásico paraguayo.

Cabe señalar que en el último clásico paraguayo, Cerro Porteño se impuso 3-2 a Olimpia en condición de visitante, por el Apertura de la temporada 2025. ¿Qué equipo saldrá victorioso esta vez?

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

  2. Bayern Múnich impacta al tomar drástica medida con Felipe Chávez tras su amargo debut con Perú

  3. A Luis Advíncula le bajan el dedo en Boca Juniors y confirman su salida del club: "Ciclo cumplido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano