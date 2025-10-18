Comunicaciones vs Municipal EN VIVO GRATIS: Fecha, hora y dónde ver clásico de Guatemala

Momento de ver el partido Comunicaciones vs Municipal por el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala. El clásico de la jornada a disputarse en el Estadio Cementos Progreso promete muchas emociones de principio a fin, por ello, sigue a continuación todos los detalles para que no te pierdas de la transmisión del partido internacional.

¿A qué hora juega Comunicaciones vs Municipal?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Comunicaciones vs Municipal por el clásico del fútbol de Guatemala:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 1:00 a. m. (lunes 20)

¿Dónde ver Comunicaciones vs Municipal EN VIVO?

Para poder ver el partido Comunicaciones vs Municipal EN VIVO ONLINE GRATIS, por el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: Amazon Prime Video, ViX

Previa del partido Comunicaciones vs Municipal

Comunicaciones llega a este partido con un empate sin goles ante Guastatoya, siendo un presente irregular al sumar cuatro partidos sin conocer de triunfos en la Liga Nacional de Guatemala. Por ello, saldrán a la cancha del Estadio Cementos Progreso enfocados en conseguir el triunfo.

Actualmente marchan en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de donde esperan salir sumando todos los puntos necesarios. De esta manera, el encuentro de este domingo promete muchas emociones.

Comunicaciones llega como favorito ante Municipal

Por su parte, Municipal intentará seguir escalando posiciones en la parte superior de la tabla, la cual ocupa el segundo lugar con 29 unidades. Con un mejor presente que su rival de turno, llegan a este choque con una victoria sobre Cobán Imperial, resultado que sacaron adelante luego de caer ante Aurora la jornada anterior.

¿Dónde juega Comunicaciones vs Municipal?

El clásico entre Comunicaciones vs Municipal se disputa en el estadio Cementos Progreso, recinto ubicado en la ciudad de Guatemala. Su capacidad alcanza las 17,000 personas.

