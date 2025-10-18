¿A qué hora juegan Alajuelense vs Saprissa, canal transmisión y dónde ver en vivo?

Alajuelense vs Saprissa sumarán un nuevo capítulo en su historia al jugar este domingo 19 de octubre un nuevo clásico por la fecha 13 del Apertura 2025 de la Liga de Costa Rica. A diferencia de otros derbis, este tendrá un sabor especial porque ambos ocupan el primer y segundo puesto.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Saprissa de Costa Rica?

Los equipos de Alajuelense y Saprissa se enfrentarán este domingo 19 de octubre a partir de las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) desde el Estadio Alejandro Morera Soto. El cotejo es parte de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

Costa Rica y México: 6:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa?

Para poder seguir en vivo el Clásico Nacional de Costa Rica se podrá ver a través de la señal de FUTV para toda Centroamérica. Este duele también se puede seguir en vivo a través de la cobertura de Libero.pe.

Últimos partidos entre Alajuelense vs Saprissa

Saprissa (0) - Alajuelense (1) | 30/08/2025

Alajuelense (1) - Saprissa (0) | 21/05/2025

Saprissa (3) - Alajuelense (3) | 18/05/2025

Alajuelense (1) - Saprissa (1) | 21/04/2025

Saprissa (1) - Alajuelense (1) | 09/02/2025

¿Cómo llegan Alajuelense vs Saprissa?

Saprissa ocupa el primer lugar del Torneo Apertura 2025 llegando a sumar un total de 23 puntos en 12 partidos jugados. El líder consiguió siete triunfos, dos empates y tres derrotas. Con ello, están en su mejor momento luego de haber tenido un inicio inestable.

Por su parte, el Alajuelense ha sumado 21 puntos y llega a este importante duelo con un total de 21 puntos, siendo así la escolta de su rival. Cabe resaltar que desde la fecha siete no conocen la derrota y actualmente están en las semifinales de la Copa Centroamericana.