Saprissa vs Alajuelense EN VIVO: horario, canal y dónde ver el clásico de Costa Rica

Se viene una nueva edición del clásico de Costa Rica. Saprissa y Alajuelense se enfrentan este sábado 30 de agosto en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, válido a la jornada 6 del Apertura de la Liga Promerica. El encuentro está programado para disputarse a partir de las 8:00 p. m. hora local / 9:00 p. m. hora de Perú y la transmisión podrás seguirlo mediante FUTV.

El presente de Saprissa y LDA es completamente distinto. Por un lado está el equipo que es dirigido por Paulo Wanchope que es segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos por detrás del líder Liberaia. Por su parte, LDA dirigido por Óscar "Machillo" Ramírez se ubica en la sexta posición con 7 unidades.

Este será el tercer clásico de la temporada. El pasado 22 de mayo de 2025, Alajuelense ganó 1–0, mientras que el anterior, disputado el 18 de mayo, terminó en un vibrante 3–3. Saprissa va en busca de la revancha, sobre todo porque un triunfo lo permitirá seguir en las primeras posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Saprissa vs Alajuelense?

El sábado 30 de agosto se juega el clásico tico entre Deportivo Saprisa y Liga Deportiva Alajuelense a partir de las 8:00 p. m. hora de Costa Rica / 9:00 p. m. hora de Perú. Cosulta el horario del resto de países:

Perú: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

¿Dónde ver transmisión Saprissa vs LDA?

La transmisión del clásico de Costa Rica entre Saprissa vs LDA se podrá ver mediante FUTV, el canal oficial encargado de llevar toda la emoción del partido de hoy. Además, sigue la plataforma TDMAX (solo en Costa Rica).

TV: FUTV

Streaming: TDMAX

Vale precisar que algunas apps de deportes como Fanatiz o DGO a veces incluyen partidos de la Liga Promerica. Revisa la programación.

Saprissa vs Alajuelense: pronóstico y apuestas

Betsson: 2.25 (gana Saprissa), 3.10 (empate y 3.10 (gana LDA)

Betano: 2.35 (gana Saprissa), 2.87 (empate) y 3.25 (gana LDA)

1XBET: 2.27 (gana Saprissa), 3.13 (empate) y 3.11 (gana LDA)

Betsafe: 2.25 (gana Saprissa), 3.10 (empate) y 3.10 (gana LDA)

Doradobet: (2.33 gana Saprissa), 3.00 (empate) y 3.14 (gana LDA)

Saprissa vs Alajuelense: historial y últimos resultados

Se registra 357 partidos jugados, de los cuales son 139 victorias de Saprissa y 107 triunfos para Alajuelense. Además, se contabiliza 108 empates. Así quedaron los últimos resultados:

21/05/2025 Alajuelense 1–0 Saprissa - Clausura 2025

17/05/2025 Saprissa 3–3 Alajuelense - Clausura 2025

21/04/2025 Alajuelense 1–1 Saprissa - Clausura 2025

09/02/2025 Saprissa 1–1 Alajuelense - Clausura 2025

02/11/2024 Saprissa 3–0 Alajuelense - Apertura 2024

Últimos resultados de Saprissa

Saprissa 4–0 Sporting San José

Saprissa 2–2 Municipal Liberia

Saprissa 0–3 Cartaginés

Saprissa 2–0 San Carlos

Saprissa 1–0 Pérez Zeledón

Últimos resultados de Alajuelense