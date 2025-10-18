- Hoy:
Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido
Mira la transmisión del partido entre Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO por el Torneo Apertura de Costa Rica, este domingo 19 de octubre.
No te pierdas por nada el mundo el partido entre Liga Deportiva Alajuelense vs. Deportivo Saprissa EN VIVO por la fecha número 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica de Costa Rica, este domingo 19 de octubre desde las 19.00 horas de Perú y en el Estadio Ricardo Morera Soto. Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas de este emocionante encuentro.
El 'Monstruo' marcha en la primera casilla del campeonato con 23 unidades y debe ganar para quedarse absolutamente solo en la tabla de posiciones. Por su parte, LDA tiene 21 puntos y necesita vencer para arrebatarle la punta a su clásico rival, motivo por el cual este compromiso es tan importante.
Saprissa es claro favorito a salir campeón de Costa Rica.
Alajuelense vs. Saprissa: hora del partido
Te dejamos el horario dependiendo de tu país:
- Costa Rica y México: 18.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa?
La transmisión del partido entre Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO será mediante la señal de FUTV para toda Costa Rica. Asimismo, si quieres ver la transmisión del clásico costarricense podrás hacerlo mediante el minuto a minuto del diario Líbero.
Alajuelense vs. Saprissa: posibles alineaciones
- Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Alexis Gamboa; Joel Campbell, Ronald Matarrita, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; Ronaldo Cisneros y Rashir Parkins. DT: Machillo Ramírez.
- Deportivo Saprissa: Esteban Alvarado; Kenan Myrie, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Gerald Taylor; David Guzmán, Jefferson Brenes; Mauricio Villalobos, Mariano Torres, Nicolás Delgadillo; y Orlando Sinclair. DT: Vladimir Quesada.
Alajuelense vs. Saprissa: últimos partidos
Estos son sus últimos partidos:
- Saprissa (0) - Alajuelense (1) | 30/08/2025
- Alajuelense (1) - Saprissa (0) | 21/05/2025
- Saprissa (3) - Alajuelense (3) | 18/05/2025
- Alajuelense (1) - Saprissa (1) | 21/04/2025
- Saprissa (1) - Alajuelense (1) | 09/02/2025
¿En qué estadio juega Alajuelense vs. Saprissa?
El partido entre Alajuelense vs. Saprissa se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Morera Soto, también conocido como la Catedral del Fútbol. Este recinto fue inaugurado el 18 de enero de 1942 y está ubicado en Barrio El Llano, de la ciudad de Alajuela, de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. Asimismo, este escenario tiene capacidad para albergar hasta 18.895 espectadores en sus tribunas.
