Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido

No te pierdas por nada el mundo el partido entre Liga Deportiva Alajuelense vs. Deportivo Saprissa EN VIVO por la fecha número 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica de Costa Rica, este domingo 19 de octubre desde las 19.00 horas de Perú y en el Estadio Ricardo Morera Soto. Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas de este emocionante encuentro.

El 'Monstruo' marcha en la primera casilla del campeonato con 23 unidades y debe ganar para quedarse absolutamente solo en la tabla de posiciones. Por su parte, LDA tiene 21 puntos y necesita vencer para arrebatarle la punta a su clásico rival, motivo por el cual este compromiso es tan importante.

Saprissa es claro favorito a salir campeón de Costa Rica.

Alajuelense vs. Saprissa: hora del partido

Te dejamos el horario dependiendo de tu país:

Costa Rica y México: 18.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa?

La transmisión del partido entre Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO será mediante la señal de FUTV para toda Costa Rica. Asimismo, si quieres ver la transmisión del clásico costarricense podrás hacerlo mediante el minuto a minuto del diario Líbero.

Alajuelense vs. Saprissa: posibles alineaciones

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Alexis Gamboa; Joel Campbell, Ronald Matarrita, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; Ronaldo Cisneros y Rashir Parkins. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Alexis Gamboa; Joel Campbell, Ronald Matarrita, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; Ronaldo Cisneros y Rashir Parkins. : Machillo Ramírez. Deportivo Saprissa: Esteban Alvarado; Kenan Myrie, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Gerald Taylor; David Guzmán, Jefferson Brenes; Mauricio Villalobos, Mariano Torres, Nicolás Delgadillo; y Orlando Sinclair. DT: Vladimir Quesada.

Alajuelense vs. Saprissa: últimos partidos

Estos son sus últimos partidos:

Saprissa (0) - Alajuelense (1) | 30/08/2025

Alajuelense (1) - Saprissa (0) | 21/05/2025

Saprissa (3) - Alajuelense (3) | 18/05/2025

Alajuelense (1) - Saprissa (1) | 21/04/2025

Saprissa (1) - Alajuelense (1) | 09/02/2025

¿En qué estadio juega Alajuelense vs. Saprissa?

El partido entre Alajuelense vs. Saprissa se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Morera Soto, también conocido como la Catedral del Fútbol. Este recinto fue inaugurado el 18 de enero de 1942 y está ubicado en Barrio El Llano, de la ciudad de Alajuela, de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. Asimismo, este escenario tiene capacidad para albergar hasta 18.895 espectadores en sus tribunas.