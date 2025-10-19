¿Qué pasó con Christian Cueva y por qué es noticia en Ecuador tras rumores sobre su futuro?

Recientemenre se comunicó que Christian Cueva podía dejar Emelec de Guayaquil debido a problemas económicos por parte de la institución deportiva, y en medio de ello ahora el volante nacional recibió una fuerte noticia que lo puso en boca de todos en el país norteño. Te contamos todos los detalles.

Al parecer lo anterior mencionado hizo que desde el 'Bombillo' se pongan alertas y busquen darle mayor continuidad al ex Alianza Lima, quien estuvo en el empate 0-0 de los suyos ante Aucas en condición de visitante por la fecha 2 del hexagonal final del Grupo B de la Primera División de Ecuador.

Recordemos que actualmente Emelec se encuentra compitiendo para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año, ya que quedó totalmente eliminadod de la carrera por salir campeón de su liga doméstica. Asimismo, este encuentro significó el regreso de Christian Cueva al campo luego de mes y medio por lesión.

Vale precisar que 'Aladino' no fue el único que se lución con el 'Bombillo', ya que nuestro compatriota Alfonso Barco también jugó e ingresó a los 80' del complemento, pero nada pudo hacer para cambiar el rumbo del coteoj en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda-

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Actualmente Christian Cueva tiene un valor de 250 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos a lo largo de su carrera profesional, sobre todo si tenemos en cuenta los 5 millones de euros que llegó a costar en el 2018.