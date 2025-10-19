Renato Tapia fue separado del equipo titular a poco de jugar su partido con Al Wasl, ¿Qué pasó?

Uno de los jugadores que decidió tomar un rumbo distinto en su carrera profesional fue Renato Tapia. El volante peruano estuvo varias temporadas en LaLiga de España, pero afrontó el nuevo reto de ir a Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl. Ahora, en medio de los minutos que venía sumando en su club, recibió dura noticia que genera alerta en su entorno.

Y es que Tapia estuvo considerado en el equipo titular para el partido de Al Wasl ante Al Nasr, por lo que la afición estaba lista para observarlo en el campo. Las redes sociales del equipo anunciaron el nombre del peruano para este vital encuentro, sabiendo que el equipo necesitaba ganar para escalar en la tabla de posiciones.

Renato Tapia figuraba en el once titular de Al Wasl.

No obstante, una vez iniciado el compromiso, el equipo de Al Wasl ingresó al campo sin la presencia de Renato Tapia, lo que dejó con muchas incógnitas entres los seguidores. Ante esto, el club indicó la razón de su separación del equipo titular a pocos minutos de darse el inicio del encuentro ante Al Nasr.

Renato Tapia sufrió lesión

Durante los calentamientos en el campo de juego, Renato Tapia sufrió una lesión que forzó su salida inmediata del equipo titular. El cuerpo médico y comando técnico determinaron ello en la interna del plantel, por lo que ahora se espera que nuestro compatriota pase por exámenes para conocer la gravedad.

"Renato Tapia fue sustituido por lesión durante el calentamiento y entró Ngossien Gyan", informó Al Wasl a través de sus redes sociales.

Renato Tapia quedó lesionado en el calentamiento.

¿Renato Tapia llega a los amistosos de la selección peruana?

De momento, se pudo conocer que desde la FPF hay intenciones de convocar a Renato Tapia para los amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile. Sin embargo, esperarán el parte médico de nuestro compatriota para conocer si su lesión es de gravedad o que con el pasar de semanas estará nuevamente en óptimas condiciones.