Christian Cueva y la decisión que debe tomar sobre su futuro en Emelec de Ecuador

Christian Cueva fue anunciado como uno de los grandes refuerzos de Emelec para este año, pero la crisis que se vive en el 'Bombillo' podría ser un factor importante para que se concrete la salida del volante nacional. A pesar de que tiene contrato hasta el 2026, Cueva estaría analizando seriamente su salida.

De acuerdo a la información del periodista César Merlo en StudioFútbol, Christian Cueva tendría entre sus planes dejar Emelec y esto podría ocurrir en el mes de enero de 2026. La razón principal de la salida del futbolista peruano sería el tema económico y la deuda que tienen con él.

Christian Cueva analiza dejar Emelec

Christian Cueva es uno de los futbolistas peruanos que fichó por un club extranjero; sin embargo, a diferencia de otros casos como Erick Noriega, Piero Quispe o Joao Grimaldo, el 'Aladino' podría marcar su regreso antes de lo esperado debido a la mala gestión financiera del club Emelec de Ecuador.

"El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país", explicó César Luis Merlo.

Números de Christian Cueva en Emelec

A sus 33 años, Christian Cueva sigue demostrando su calidad en el fútbol internacional y en el cuadro de Emelec ha disputado un total de 12 partidos donde 11 fueron por la LigaPro y uno en la Copa Ecuador. El 'Aladino' suma 2 goles con la camiseta del equipo Azul.