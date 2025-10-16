Christian Cueva puede dejar Emelec y dar el batacazo integrándose a la 'Juventus'

¡Sorpresa! Recientemente informaron desde el extranjero que Christian Cueva puede dejar Emelec por problemas económicos del club y se encuentra analizando opciones para continuar con su carrera profesional. En ese sentido, algo que pocos saben es que 'Aladino' cuenta con la posibilidad real de marcharse de Ecuador para unirse a la Juventus.

Resulta que hace unos meses se reveló un detalle sumamente importante sobre el futuro del mediocampista nacional, quien llegó al 'Bombillo' a mediados de año y se ganó el cariño de la hinchada. Christian Cueva se convirtió en socio mayoritario de un reconocido club de Huamachuco, lugar de donde es originario, e inició así con su faceta de empresario deportivo.

"Quiero grabar este video para mi equipo de Huamachuco, Juventus de Huamachuco, que sigue participando en la Liga 3 y hoy tenemos un encuentro muy importante con el Juan Aurich, pero estoy seguro que todos los que vestimos la camiseta de la Juventus, los huamachuquinos que realmente representamos esta nueva raza saldremos adelante, así que les mando un abrazo el socio de Juventus Fútbol Club de Huamachuco. Desearles lo mejor, mucho pero mucho profesionalismo, mucha entrega y mucho fútbol. De acá desde Guayaquil, Ecuador, los mejores deseos y éxito", precisó Christian Cueva hace unos meses.

Por ello, hoy que está cerca de dejar Emelec, podría perfectamente alejarse un tiempo de las canchas para centrarse netamente en la mejoría de la Juventus de Huamachuco. Sin embargo, todo apunta a que ello no está en sus planes y buscará un nuevo elenco para continuar con su carrera como futbolista profesional.

Christian Cueva puede dejar Emelec

Según el programa StudioFútbol de Ecuador, el periodista César Luis Merlo, figura conocida por brindar todo tipo de datos sobre el mercado de pases en América, brindó información sobre el futuro de Christian Cueva y dio a conocer que está cerca de dejar Emelec de Guayaquil por dos fuertes razones.

"El motivo principal estaría relacionado con deudas pendientes que el club mantiene con el mediocampista, además de temas personales que lo llevarían a considerar un regreso a su país. Christian Cueva, una de las incorporaciones más destacadas de la temporada, no ha logrado consolidarse plenamente en el equipo y evalúa nuevas opciones", precisó el mencionado medio.