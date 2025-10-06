Cerro Porteño vs. Sol de América EN VIVO: hora y dónde ver octavos de final de la Copa Paraguay

La Copa Paraguay 2025 sigue su curso con un emocionante partido entre Cerro Porteño vs. Sol de América, que se enfrentan este martes 7 de octubre por los octavos de final del torneo desde el Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio a partir de las 19:00 horas local (17:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Tigo Sports. Entérate de todos los detalles del cotejo.

Cerro Porteño tiene como objetivo llevarse el título de la copa local y comenzó su camino de gran forma desde los dieciseisavos de final, venciendo a Pastoreo de la Segunda División por 3-0. Ahora, el 'Ciclón de Bario Obrero' tendrá que enfrentarse a otro equipo del ascenso en su lucha por meterse entre los ocho mejores del certamen.

Para sorpresa de sus hinchas, el DT Jorge Bava ha decidido no guardarse nada y llevar a sus mejores jugadores a Itauguá, entre los que destacan el arquero Alexis Martín Arias, Federico Carrizo, Luis Amarilla, Cecilio Domínguez, entre otros. Además, llegan al duelo en gran momento porque el fin de semana pasado superó 2-0 a Deportivo Recoleta, aumentando su racha a cuatro victorias consecutivas.

Sol de América lleva una temporada en la División Intermedia y pese a ello, ha logrado imponerse en la Copa Paraguay avanzando más rondas que su rival de turno. Los 'Dragones Azules' comenzaron su andar en la fase 2 goleando 7-0 a Sportivo San Pedro. En dieciseisavos de final dio el batacazo y eliminó a Recoleta de la máxima categoría del balompié 'guaraní' y en esta oportunidad intentarán dar otro golpe más y sacar de carrera a uno de los grandes del país.

El conjunto comandado técnicamente por Ángel Martínez no pierde hace seis encuentros, por lo que llega al duelo copero muy motivado. El sábado pasado hizo respetar su casa y venció 3-1 a Encarnación y quiere repetir lo mismo frente al 'Ciclón'.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Sol de América?

El encuentro entre el 'Ciclón de Barrio Obrero' y los 'Dragones Azules' por la presente edición de la Copa Paraguay está programado para comenzar a las 19:00 horas local (17:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sol de América EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Cerro Porteño vs. Sol de América, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Tigo Sports en todo el territorio paraguayo. Conoce en qué cableoperadores podrás ver la contienda.

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

Cerro Porteño vs. Sol de América: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Cerro Porteño es ampliamente favorito para quedarse con la victoria ante Sol de América y escribir su nombre en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Cerro Porteño Empate Sol de América Betsson 1.60 3.05 6.10 Bet365 1.65 3.50 4.50 Betano 1.65 3.30 5.80 Te Apuesto 1.52 3.14 6.07 Apuesta Total 1.62 3.10 6.00 Meridianbet 1.60 3.05 5.57

Cerro Porteño: últimos resultados

Cerro Porteño 2-0 Deportivo Recoleta | fecha 15 Torneo Clausura Liga Paraguaya 2025

Sportivo Luqueño 0-1 Cerro Porteño | fecha 14 Torneo Clausura Liga Paraguaya 2025

Cerro Porteño 2-0 Sportivo Ameliano | fecha 13 Torneo Clausura Liga Paraguaya 2025

Cerro Porteño 1-1 Atlético Tembetary | fecha 11 Torneo Clausura Liga Paraguaya 2025

General Caballero 2-1 Cerro Porteño | fecha 12 Torneo Clausura Liga Paraguaya 2025

Sol de América: últimos resultados

Sol de América 3-1 Encarnación | fecha 30 División Intermedia 2025

12 de Junio 0-4 Sol de América | fecha 29 División Intermedia 2025

Sol de América 1-1 Deportivo Capiatá | fecha 28 División Intermedia 2025

Guaraní de Fram 0-2 Sol de América | fecha 27 División Intermedia 2025

Sol de América 1-0 River Plate | fecha 26 División Intermedia 2025

¿Cómo quedó el último partido entre Cerro Porteño vs. Sol de América?

La última vez que ambos equipos se han visto las caras fue el 20 de octubre del 2024, cuando por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Primera División paraguaya de aquel año, Cerro Porteño venció de visita 1-0 a Sol de América con tanto del delantero brasileño Francisco Da Costa.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Sol de América?

El escenario donde Cerro Porteño y Sol de América medirán fuerzas por un lugar en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 será el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Itauguá que cuenta con una capacidad total para 10 mil espectadores.