¿A qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City y dónde ver el partido por la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Manchester City será uno de los más atractivos de la jornada 6 de la Champions League. Entérate a qué hora empieza y dónde verlo EN VIVO.

Jasmin Huaman
Real Madrid vs Manchester City jugarán por la jornada 6 de la Champions League.
Real Madrid vs Manchester City jugarán por la jornada 6 de la Champions League. | Foto: Composición Líbero
A pesar del mal momento que está atravesando el Real Madrid en LaLiga, el equipo de Xabi Alonso siempre demuestra otra cara en la Champions League. Los 'merengues' estarán recibiendo al Manchester City de Pep Guardiola en busca de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Champions League 2025/26.

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 por la jornada 6.

Se viene uno de los encuentros más relevantes de la fecha. El Real Madrid y Manchester City se han enfrentado en un total de 14 veces y el historial está a favor de los 'merengues' con un total de cinco victorias, cinco empates y cuatro victorias a favor de los ingleses.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

Miles de amantes del fútbol podrán disfrutar del partido entre el Real Madrid vs Manchester City desde diferentes partes del mundo. A continuación, conoce los horarios para ver el partido según tu locación.

  • Argentina: 17:00
  • Bolivia: 16:00
  • Paraguay: 17:00
  • Perú: 15:00
  • Colombia: 15:00
  • Ecuador: 15:00
  • Uruguay: 17:00
  • Venezuela: 16:00
  • Chile: 16:00

¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs Manchester City?

El encuentro entre Real Madrid vs Manchester City por la jornada 6 de la Champions League se podrá ver a través de la señal exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica. También se puede seguir a través de la plataforma de streaming de Disney Plus.

¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City?

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega en un momento delicado luego de perder como locales ante el Celta de Vigo y esto ha generado incertidumbre entre los hinchas del equipo merengue. Ahora, deberán pasar de página y recibir al poderoso Manchester City.

Por su parte, Manchester City de Pep Guardiola atraviesa un excelente momento en la Premier League, pero no viene dominando como en temporadas anteriores. Los 'citizens' buscarán conseguir una victoria aprovechando el mal momento del Real Madrid y de esta manera consolidarse en las primeras posiciones de la competición.

Jasmin Huaman
