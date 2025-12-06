- Hoy:
Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por DirecTV: hora, pronóstico y dónde ver partido por LaLiga
Real Madrid vs Celta de Vigo miden fuerzas EN VIVO vía DirecTV Sports por la fecha 16 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue la transmisión del partido.
Real Madrid vs Celta de Vigo se enfrentan este domingo 7 de diciembre por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los 'Blancos' buscarán una victoria en el Estadio Santiago Bernabéu para seguir en la pelea por el liderato. Este compromiso dará inicio a las 3:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO mediante DirecTV Sports y DGO para todo Sudamérica.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?
A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para poder ver el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.
- México y Centroamérica: 2 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO?
El partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo por la fecha 16 de LaLiga EA Sports será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. De esta forma, también podrá visualizarse de forma ONLINE por vía streaming mediante la plataforma de DGO.
Previa del partido Real Madrid vs Celta de Vigo por LaLiga
El Real Madrid llega a la fecha 16 con la obligación de sostener su ritmo competitivo para no perderle pisada al Barcelona en la lucha por el liderato. Tras poner fin a una racha de tres empates, los de Xabi Alonso recuperaron sensaciones con un sólido 3-0 sobre el Athletic Club en San Mamés.
En el plano individual, Kylian Mbappé continúa siendo la pieza más determinante del cuadro blanco, con 25 goles en 20 partidos y participación directa en los últimos ocho tantos madridistas. El francés rozó la perfección ante el Athletic con un tripleteNo obstante, no todo es positivo para el Madrid: Trent Alexander-Arnold será baja cerca de dos meses por lesión.
Real Madrid debe vencer para seguir en la pelea por el liderato de LaLiga.
El Celta de Vigo, por su parte, vive una campaña irregular que lo mantiene en mitad de tabla, aunque con señales positivas lejos de Balaídos. En noviembre alternó triunfos y derrotas, y viene de una caída dolorosa ante el Espanyol en los minutos finales. Los de la visita han puntuado en cinco de sus seis salidas y enlaza tres victorias seguidas fuera de casa, algo que no lograba desde 2018.
Celta de Vigo buscará dar el golpe en condición de visita.
El cuadro de la visita buscará dar el golpe aunque enfrente tendrá a uno rival que no han podido vencer en los últimos 5 partidos. La buena noticia es que contará con la presencia de sus goleadores: Borja Iglesias y Iago Aspas.
Real Madrid vs Celta de Vigo: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Perú, Bolivia y Ecuador: DSports y DGO.
- Brasil: Disney Plus.
- Argentina y Uruguay: DSports y DGO.
- Chile: DSports, DGO y Amazon Prime Video.
- Colombia: Dsports y DGO.
- México: Sky Sports y Sky+.
- Panamá: Sky Sports.
- España: Movistar Plus, Movistar Plus LaLiga TV, LaLiga TV Bar.
- Estados Unidos: ESPN y fuboTV.
Real Madrid vs Celta de Vigo: posibles alineaciones
Posible alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carrera, Raúl Asencio, Eder Militao, Fede Valderde; Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
Posible alineación del Celta de Vigo: Radu: Rodríguez, Starfelt, Alonso; Román, Moriba, Rueda, Carreira; Durán, Zaragoza y Borja Iglesias.
Real Madrid vs Celta de Vigo: pronóstico y cuánto paga
Sobre el papel, Real Madrid es considerado como el amplio favorito para poder quedarse con los tres puntos ante el Celta de Vigo. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.
|Apuestas
|Real Madrid
|Empate
|Celta de Vigo
|Betsson
|1.29
|5.90
|9.80
|Betano
|1.32
|5.90
|10.50
|Bet365
|1.29
|5.75
|9.50
|1xBet
|1.31
|6.10
|11.10
|DoradoBet
|1.30
|6.33
|8.00
Real Madrid vs Celta de Vigo: historial
- 04/05/2025 | Real Madrid 3-2 Celta de Vigo
- 16/01/2025 | Real Madrid 5-2 Celta de Vigo
- 19/10/2024 | Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
- 10/03/2024 | Real Madrid 4-0 Celta de Vigo
- 25/08/2023 | Celta de Vigo 0-1 Real Madrid
¿Dónde juegan Real Madrid vs Celta de Vigo?
El Estadio Santiago Bernabéu albergará el Real Madrid vs Celta de Vigo.
El partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo se desarrollará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de España. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad de 84 mil espectadores.
