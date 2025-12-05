¿A qué hora juega Barcelona vs Betis, canal de transmisión y dónde ver partido de LaLiga?
Barcelona vs Real Betis se enfrentarán en el Estadio La Cartuja, este sábado 6 de diciembre, por la fecha 16 de LaLiga.
El Estadio La Cartuja será escenario este sábado 6 de diciembre de uno de los duelos más atractivos de la fecha 16 de LaLiga 2025/26. Desde las 12:30 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Real Betis recibirá a Barcelona que defiende con firmeza la cima de la clasificación. El encuentro podrá seguirse en Sudamérica a través del Plan Premium de Disney+.
¿A qué hora juega Barcelona vs Betis?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Barcelona vs Betis, correspondiente a la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26:
- Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.30p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2.30 p. m.
- México y Centroamérica: 11.30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:30 p.m.
- España: 7.30 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Betis EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Barcelona vs Betis, por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo EN DIRECTO por Movistar Plus en España y Sky Sports en México.
¿Qué canal transmite Barcelona vs Betis?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Italia: DAZN Italia
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos (EE. UU.): ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
Barcelona vs Betis por LaLiga
Barcelona, dirigido por Hansi Flick, arriba con ventaja tras marcar diferencias en la parte alta de la tabla española. Su reciente victoria por 3-1 ante Atlético de Madrid reforzó la sensación de solidez y confirmó que atraviesan uno de sus momentos más consistentes de la temporada. Sin embargo, el margen de error es mínimo, y un tropiezo podría reordenar la lucha por el liderato.
Enfrente estará Real Betis que ha respondido con creces en este inicio de curso. El proyecto de Manuel Pellegrini se ubica en zona de clasificación internacional. Apenas dos derrotas en el torneo resumen la competitividad del cuadro andaluz, que además llega con confianza tras su 4-1 sobre el Torrent en la Copa del Rey y el valioso 2-0 en el derbi frente al Sevilla en su más reciente presentación liguera.
