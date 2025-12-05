¿A qué hora juega Barcelona vs Betis, canal de transmisión y dónde ver partido de LaLiga?

El Estadio La Cartuja será escenario este sábado 6 de diciembre de uno de los duelos más atractivos de la fecha 16 de LaLiga 2025/26. Desde las 12:30 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Real Betis recibirá a Barcelona que defiende con firmeza la cima de la clasificación. El encuentro podrá seguirse en Sudamérica a través del Plan Premium de Disney+.

¿A qué hora juega Barcelona vs Betis?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Barcelona vs Betis, correspondiente a la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26:

Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.30p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2.30 p. m.

México y Centroamérica: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:30 p.m.

España: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Betis EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Barcelona vs Betis, por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo EN DIRECTO por Movistar Plus en España y Sky Sports en México.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Betis?

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Italia: DAZN Italia

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos (EE. UU.): ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

Barcelona vs Betis por LaLiga

Barcelona, dirigido por Hansi Flick, arriba con ventaja tras marcar diferencias en la parte alta de la tabla española. Su reciente victoria por 3-1 ante Atlético de Madrid reforzó la sensación de solidez y confirmó que atraviesan uno de sus momentos más consistentes de la temporada. Sin embargo, el margen de error es mínimo, y un tropiezo podría reordenar la lucha por el liderato.

Enfrente estará Real Betis que ha respondido con creces en este inicio de curso. El proyecto de Manuel Pellegrini se ubica en zona de clasificación internacional. Apenas dos derrotas en el torneo resumen la competitividad del cuadro andaluz, que además llega con confianza tras su 4-1 sobre el Torrent en la Copa del Rey y el valioso 2-0 en el derbi frente al Sevilla en su más reciente presentación liguera.