Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver LaLiga

El partido entre Athletic Club y Real Madrid se disputará este miércoles 3 de diciembre, en un choque clave de LaLiga, que arranca a la 1:00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El duelo que se jugará en el San Mamés tendrá la transmisión de Disney+, exclusivamente para Sudamérica.

Real Madrid afronta esta jornada con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después del empate obtenido en su visita a Montilivi, donde igualó 1-1 en un partido marcado por el gol de Kylian Mbappé y por la falta de precisión en los minutos finales. Mantener el paso en la lucha por la cima depende de no volver a ceder puntos en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Athletic Club llega fortalecido tras su sólida presentación fuera de casa, donde superó al Levante con un 2-0 contundente gracias a las anotaciones de Robert Navarro y Nico Williams. Ese resultado reforzó sus aspiraciones de acercarse a los equipos que pelean puestos de torneos internacionales, y ahora busca dar un golpe aún mayor visitando la capital.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al duelo disputado en abril de 2025 en el Bernabéu, una jornada en la que el Real Madrid se impuso por la mínima con un derechazo de Federico Valverde. Ese recuerdo alimenta la expectativa de un choque nuevamente parejo, intenso y con detalles que pueden inclinar la balanza en cualquier momento.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilbao?

Si te gusta ver los partidos de LaLiga y deseas sintonizar el partido Real Madrid vs Athletic Bilbao, por la fecha 19, aquí te mostramos los horarios para que no te pierdas ningún minuto:

Perú, Ecuador y Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2.00 p. m.México y Centroamérica: 11.00 p. m.Estados Unidos (Washington DC, Florida y

Nueva York: 4:00 p.m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO?

El partido entre Real Madrid vs Athletic Bilbao, por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de DIRECTV Sports para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo EN DIRECTO por Movistar Plus en España y Sky Sports en México.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Athletic Bilbao EN DIRECTO?

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Estados Unidos (EE. UU.): ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

España: DAZN Spain, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD

Italia: DAZN Italia, SKY Go Italia, 214 DAZN Zona

Real Madrid vs Athletic Bilbao: posibles alineaciones

Athletic Club: Simón; Lekue, Paredes, Vivian, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico; Guruzeta

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüidiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

