Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 3 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este miércoles 3 de diciembre. Tenemos fútbol en directo en la Premier League, LaLiga, Coppa Italia, entre otros torneos.
Continúa la programación de los torneos más importantes del mundo y aquí te demos los encuentros que se disputarán en la Premier League, LaLiga, Copa de Italia y Alemania. Además, también hay acción en los toreos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Burnley vs Crystal Palace
|Disney+
|14:30
|Brighton vs Aston Villa
|Disney+
|14:30
|Wolverhampton vs Nottingham Forest
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Arsenal vs Brentford
|ESPN, Disney+
|15:15
|Liverpool vs Sunderland
|Disney+, Zapping
|15:15
|Leeds United vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Athletic Club vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Alemania
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Bochum vs Stuttgart
|Disney+, Claro TV+
|12:00
|Freiburg vs Darmstadt 98
|Disney+
|14:45
|Union Berlin vs Bayern München
|Disney+
|14:45
|Hamburger SV vs Holstein Kiel
|Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Atalanta vs Genoa
|DIRECTV Sports
|12:00
|Napoli vs Cagliari
|DIRECTV Sports
|15:00
|Internazionale vs Venezia
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Real Murcia vs Cádiz
|14:00
|Mirandés vs Sporting Gijón
|14:00
|Eldense vs Almería
|14:00
|Cultural Leonesa vs FC Andorra
|14:00
|Talavera CF vs Málaga
|15:00
|Torrent vs Real Betis
|Zapping
|15:00
|Ourense CF vs Girona
|Movistar+
|15:00
|Reddis vs Real Sociedad
|Disney
|15:00
|Pontevedra vs Eibar
|15:00
|Cieza vs Levante
|Disney+, Movistar+
|15:00
|Antoniano vs Villarreal
|Disney
|15:00
|Quintanar del Rey vs Elche
|Disney
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|ARTIDOS
|TV
|14:00
|Blooming vs ABB
|Futbol Canal
|17:00
|Real Tomayapo vs Oriente Petrolero
|Futbol Canal
|19:00
|Wilstermann vs Real Oruro
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|RB Bragantino vs Vitória
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|17:00
|Fortaleza vs Corinthians
|Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
|17:30
|Juventude vs Santos
|Fanatiz, Amazon Prime Video
|18:00
|Bahia vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|18:00
|São Paulo vs Internacional
|Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay
|19:30
|Flamengo vs Ceará
|Globo, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|Atlético Mineiro vs Palmeiras
|Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Fortaleza CEIF vs Santa Fe
|Win+ Futbol, Win Play
|16:00
|Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|LDU Quito vs Emelec
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Xelajú vs Alajuelense
|Disney+
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
