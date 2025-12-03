Mr Peet reveló que tuvo problemas con L1 MAX por narración de 'Pol Deportes': "Hay temas legales"

El momento especial en la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima se dio cuando el popular 'Pol Deportes', Cliver Huamán, participó en la narración, tras la invitación en vivo de Peter Arévalo. El joven de 15 años cumplió su sueño, llegó por primera vez al Estadio Nacional y fue parte del enfrentamiento de la Liga 1, cautivando —una vez más— a la afición peruana.

Sin embargo, este hecho trajo consecuencias según reveló 'Mr Peet' durante la emisión de su programa 'Madrugol', ya que contó que recibió un llamado de atención por temas legales con L1 MAX, debido a que este tipo de difusiones requiere de un permiso previo, considerando que se trata de un menor de edad.

"Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina", explicó Arévalo.

Además, añadió cómo se dio: "Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: 'Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad'. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención".

Finalmente, el habló sobre la sensación que le dejó ver la narración de Cliver Huamán, quien conmovió por su hazaña en la final de la Copa Libertadores 2025, al viajar durante muchas horas para llegar al Estadio Monumental.

"Me quedé tranquilo porque lo vi feliz, lo vi relatar; tiene muchísimas condiciones y lo vi disfrutar del momento. Como él mismo dijo, era la primera vez que entraba a un estadio", expresó.