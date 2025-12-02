- Hoy:
Liga de Quito vs Emelec EN VIVO: hora, canal y dónde ver la semifinal de vuelta de Copa Ecuador
Liga de Quito y Emelec definen el pase a la final de la Copa Ecuador este miércoles 3 de diciembre a disputarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
Este miércoles 3 de diciembre se conocerá al último finalista de la Copa Ecuador entre los equipos Liga de Quito vs Emelec. El encuentro de vuelta de las semifinales se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 7:00 p. m. hora local y de Perú. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DOG.
PUEDES VER: Christian Cueva y la decisión que tomó sobre Emelec tras varias ofertas: "Preguntaron por él"
En la previa del partido, LDU parte con una ligera ventaja tras el triunfo en la ida por 2-1, por lo que el equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco necesitan remontar la serie para ser finalistas. El gran favorito para avanzar es el club que dirige el DT brasileño Tiago Nunes.
Durante las últimas horas se confirmó que Christian Cueva estará disponible para este encuentro de vuelta; sin embargo, su presencia en el once titular no es seguro. Alfonso Barcos también está en la lista de convocados en el equipo del 'Bombillo'.
LDU vs Emelec: alineaciones probables
LDU Quito: Domínguez, Quiñónez, Adé, Mina, Ramírez, de la Cruz, Gruezo, Cornejo, Alvarado, Estrada, Alzugaray.
Emelec: Ortíz, Castillo, Caicedo, Bagüí, Caicedo, Cueva, Quiñonez, Barco, Cevallos, Meli, Cuero.
Liga de Quito vs Emelec: Hora del partido
- México: 18:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
Liga de Quito vs Emelec: canal y dónde ver
La transmisión del partido de LDU vs Emelec, por la vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025, estará a cargo de los siguientes canales de transmisión: DIRECTV Sports y DGO.
Liga de Quito vs Emelec: últimos resultados
- Emelec 1-2 Liga de Quito | Copa Ecuador 2025
- Liga de Quito 2-0 Emelec | Serie A 2025
- Emelec 1-0 Liga de Quito | Serie A 2025
- Emelec 0-1 Liga de Quito | Serie A 2024
- Liga de Quito 2-2 Emelec | Serie A 2024
- Liga de Quito 1-0 Emelec | Serie A 2023.
Liga de Quito vs Emelec: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|LDU
|X
|EMELEC
|BETSSON
|1.50
|3.95
|5.70
|BETANO
|1.57
|3.60
|6.50
|1XBET
|1.51
|3.70
|5.97
|DORADOBET
|1.57
|3.50
|6.00
