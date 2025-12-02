0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilibao y dónde ver EN VIVO por LaLiga?

Real Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan por la jornada 15 de LaLiga desde el estadio Nuevo San Mamés. Repasa horarios y canales para ver el cotejo.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan por LaLiga
Real Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan por LaLiga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Real Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, en partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga 2025-2026. El duelo se disputa en el estadio San Mamés de Bilbao y a continuación puedes conocer todos los detalles de este encuentro.

Lionel Messi e Inter Miami jugarán ante equipo campeón de la Copa Libertadores

PUEDES VER: ¿Y Alianza Lima? Inter Miami cerca de cerrar amistoso ante campeón de Libertadores para enero

¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilbao?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 13:00
  • Bolivia y Venezuela: 14:00
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:00
  • México: 12:00
  • Estados Unidos: 13:00 (Miami y Nueva York) y 10:00 (Los Ángeles)
  • España: 19:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Athletic Bilbao?

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • Brasil: Disney+
  • México: Sky Sports y Sky+
  • Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV
  • España: DAZN y LaLiga TV HD

Real Madrid vs Athletic Bilbao: previa del partido

El cuadro blanco viene de tres empaters al hilo en LaLiga, resultados que les ha significado perder la punta de LaLiga, por lo que ahora necesita una victoria para no desprenderse el puntero.

Por su parte, los vascos han tenido un comienzo irregular, que los mantiene en posiciones expectantes, aunque fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Real Madrid

Real Madrid quiere volver a la victoria por LaLiga.

De los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos, el Real Madrid solo perdió, uno por lo que espera mantener ese buen registro, mientras que el Athletic Bilbao quiere cambiar esa tendencia

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS: resultado 2-1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano