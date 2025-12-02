¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilibao y dónde ver EN VIVO por LaLiga?

Real Madrid y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, en partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga 2025-2026. El duelo se disputa en el estadio San Mamés de Bilbao y a continuación puedes conocer todos los detalles de este encuentro.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Athletic Bilbao?

Perú, Ecuador y Colombia: 13:00

Bolivia y Venezuela: 14:00

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:00

México: 12:00

Estados Unidos: 13:00 (Miami y Nueva York) y 10:00 (Los Ángeles)

España: 19:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Athletic Bilbao?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Disney+

México: Sky Sports y Sky+

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV

España: DAZN y LaLiga TV HD

Real Madrid vs Athletic Bilbao: previa del partido

El cuadro blanco viene de tres empaters al hilo en LaLiga, resultados que les ha significado perder la punta de LaLiga, por lo que ahora necesita una victoria para no desprenderse el puntero.

Por su parte, los vascos han tenido un comienzo irregular, que los mantiene en posiciones expectantes, aunque fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Real Madrid quiere volver a la victoria por LaLiga.

De los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos, el Real Madrid solo perdió, uno por lo que espera mantener ese buen registro, mientras que el Athletic Bilbao quiere cambiar esa tendencia