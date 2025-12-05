Barcelona vs Betis EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal transmisión y dónde ver partido de hoy
Barcelona visita al Betis en el estadio La Cartuja, Sevilla, este sábado 6 de diciembre, válido a la jornada 15 de LaLiga desde las 12:30 p. m.
Barcelona defiende la punta de LaLiga ante Betis, este sábado 6 de diciembre en el estadio La Cartuja, Sevilla. El partido, que corresponde a la jornada 15, será transmitido por ESPN y Disney Plus a partir de las 12:30 p. m. hora peruana / 7:30 p. m. horario local.
La tabla de posiciones de LaLiga española actualmente es liderado por el Barça de Hansi Flick, que acumula 37 puntos, uno más que el Real Madrid. Los Blaugranas suman 12 triunfos, un empate y dos derrotas. Por su parte, el Betis también viene en un gran momento al sumar 24 puntos.
El DT alemán del Barça tiene definido la alineación que mandará, por lo que el once blaugrana no presentará mayores sorpresas. Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Rober Lewandowski conformarán la poderosa ofensiva azulgrana, que buscan una nueva victoria para consolidarse en la cima.
"Mi relación con Raphinha es excelente, y Rapha es un jugador muy importante para nosotros… Él inicia la dinámica de presión, tanto con el balón como sin él. Poder contar con él en el equipo es fantástico para mí", dijo Flick en la previa del partido contra los béticos.
A su vez, el Betis de Manuel Pellegrini quiere hacer respetar la casa sumando tres puntos de loca, el cual le permitirá seguir metiéndose entre las primeras posiciones. Actualmente, se ubican quintos con 24 puntos y están muy cerca de meterse a zona de clasificación de la próxima Champions League.
Barcelona vs Betis: alineaciones posibles
Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y el Cucho Hernández.
FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski.
Barcelona vs Betis: canal y dónde ver transmisión
En Perú y resto de países de Sudamérica podrás seguir el partido Betis vs Barcelona a través del canal ESPN. Además, también puedes verlo por la plataforma de streaming de Disney Plus. Esta app cuenta con diversos planes.
Barcelona vs Betis: hora peruana
Estos son los principales horarios para seguir el duelo de Barça vs Betis:
- Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.30p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2.30 p. m.
- México y Centroamérica: 11.30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:30 p.m.
- España: 7.30 p. m.
Barcelona vs Betis: últimos resultados
- Barcelona 1-1 Betis
- Barcelona 5-1 Betis
- Betis 2-2 Barcelona
- Betis 2-4 Barcelona
- Barcelona 5-0 Betis
- Barcelona 4-0 Betis
- Betis 1-2 Barcelona
- Betis 2-3 Barcelona
- Betis 1-2 Barcelona
- Barcelona 0-1 Betis
Barcelona vs Betis: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|BETIS
|X
|BARCELONA
|BETSSON
|3.95
|4.30
|1.78
|BETANO
|4.10
|4.25
|1.83
|1XBET
|4.20
|4.50
|1.80
|DORADOBET
|4.00
|4.20
|1.80
