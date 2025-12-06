- Hoy:
¡Imparable! Ferrán Torres marcó magistral doblete en menos de 3 minutos para el 2-1 del Barcelona
Ferrán Torres demostró su eficacia goleadora y se lució remontando el marcador para el Barcelona con un magistral doblete ante el Real Betis.
Barcelona no la pasaba bien en el partido luego de ser sorprendido a los 6 minutos y empezar 1-0 abajo en el partido ante Real Betis por LaLiga EA Sports 2025-26. Sin embargo, emergió la figura de Ferrán Torres para darle el respiro a los azulgranas y se lució con una gran actuación para remontar el marcador. El 'Tiburón' se lució marcando un doblete en menos de 3 minutos.
Ferrán Torres marcó un doblete para el Barcelona
El cuadro azulgrana empezó el partido con el marcador abajo tras un gol de Anthony. Sin embargo, logró adelantar líneas y a los 10 minutos del primer tiempo, Koundé se proyectó por la banda derecha, superando a su rival y logró sacar un gran centro al corazón del área para que Ferrán Torres solo tenga que empujar el balón y marcar el empate.
Tras el gol, el delantero español no dudó en ir a por el balón en busca de reanudar el juego rápido. Una acción que daría resultado cuando a penas dos minutos después, Roony apareció por la banda derecha, la zona más débil del Betis y sacara un centro aéreo hacia el área. Fue allí cuando Ferrán Torres se emergió en el aire y sacó una magistral volea que se coló entre las piernas del arquero.
De esta forma, el atacante español demuestra que es una de las principales piezas en el esquema del DT Hansi Flick. El 'Tiburón' ya lleva 10 goles en LaLiga y apunta a seguir aumentado su registro personal.
