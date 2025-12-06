- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo y dónde ver partido de LaLiga?
Real Madrid vs Celta de Vigo se enfrentan este domingo 7 de diciembre por la fecha 16 de LaLiga EA Sports EN DIRECTO desde el Estadio Santiago Bernabéu. Revisa la hora y canal.
Este domingo 7 de diciembre, Real Madrid vs Celta de Vigo protagonizarán un interesante partido, válido por la jornada 16 de LaLiga EA Sports. El encuentro a desarrollarse en el Estadio Santiago Bernabéu genera mucha expectativa en los hinchas de ambos equipos. A continuación conoce todos los detalles.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Real Madrid vs Celta de Vigo, válido por la jornada 16 de LaLiga EA Sports
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas
- España: 22:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo?
El partido Real Madrid vs Celta de Vigo por la Liga española será transmitido por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, también podrá visualizarse de forma ONLINE por streaming mediante la plataforma de DGO.
Real Madrid vs Celta de Vigo por LaLiga
Real Madrid llega a este enfrentamiento con una importante victoria sobre Athletic Bilbao la jornada anterior, luego de empates consecutivos que le costaron perder la cima de la tabla de posiciones de LaLiga. Por ello, aprovecharán de su localía para conseguir el triunfo y no perder el paso de los blaugranas.
Real Madrid luchará por los tres en puntos en casa
Por su parte, Celta de Vigo viene de vencer en penales a Sant Andreu por la Copa del Rey, mientras que en la liga española perdió 1-0 con Espanyol, por lo que intentará recuperarse de visita frente al elenco merengue, consciente de que el compromiso no será para nada fácil.
No olvides revisar tu agenda deportiva
