Arturo Vidal no se guardó nada y arremetió contra ex Universitario: "No está preparado"

Si hay un personaje que causa polémica con sus declaraciones en el fútbol chileno, ese es Arturo Vidal. El volante de Colo Colo ha criticado sin piedad a varias personas como al ex DT de la 'Roja', Ricardo Gareca; pero ahora ha causado revuelo al arremeter contra un personaje que pasó por el equipo peruano, Universitario de Deportes.

Muchos hinchas de la 'U' se sorprendieron al ver que el extécnico crema, Nicolás Córdova, agarró el buzo de la selección chilena sub 20 en el Mundial de la categoría que se disputa en dicho país. A pesar que logró la clasificación a octavos de final, el 'Rey Arturo' no tuvo piedad con el 'Nico' y despotricó contra él por la forma en la que ha planteado los partidos del combinado sureño en la competición.

"Difícil (de evaluar), porque no he trabajado con él. Si me preguntas a qué juega la selección (sub 20), no te puedo decir porque no entiendo a lo que juega, pero sí le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible. Más allá no te puedo decir porque no hay una idea, una forma de atacar ni de defender. No sé cuánto tiempo lleva trabajando que no se ha visto el trabajo", declaró en entrevista con TNT Sports Chile.

Video: TNT Sports Chile

Nicolás Córdova no está preparado para ser DT de Chile

Pero eso no fue todo ya que Vidal se refirió sobre la posibilidad que el exmediocampista de 46 años asuma como estratega de la selección absoluta de Chile, mostrándose en contra porque no está preparado para asumir dicho cargo, sobre todo porque con la sub 20 se ha complicado en todos los encuentros de la Copa del Mundo.

"No me gusta (Nicolás Córdova como DT de la mayor de Chile). No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado la Sub 20, así que si me lo preguntas a opinión personal, no sé como serán los demás ni soy el que toma las decisiones, hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él", agregó.

Arturo Vidal no está de acuerdo en que Nicolás Córdova sea el próximo DT de Chile. Foto: Difusión

Vidal y Córdova jugaron juntos en la selección chilena

Estas declaraciones de Arturo Vidal fueron sorpresivas, más aún cuando en su momento compartió vestuarios con Córdova en el combinado chileno. Ambos fueron compañeros en la 'Roja' y tuvieron la oportunidad de disputr juntos un par de amistosos en 2011 ante Francia (empate 1-1) y México (derrota 1-0).

Nicolás Córdova entrenó a Universitario

En la larga trayectoria en los banquillos, Nicolás Córdova estuvo entre julio de 2018 y mayo del 2019 dirigiendo en el fútbol peruano, más precisamente en Universitario, donde tras un comienzo discreto, logró mantener a los merengues en la Primera División en sus primeros seis meses y al año siguiente metió al equipo en la pelea por ganar el Torneo Apertura, aunque no la ganó.