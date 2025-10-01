Ricardo Gareca impacta con fuerte confesión sobre polémica con Arturo Vidal: "Debí..."

Ricardo Gareca reapareció en Argentina en el programa "F90" de ESPN. El 'Tigre' habló de todo un poco con los panelistas, y sorprendió a todos al referirse a Arturo Vidal por la polémica que aconteció durante las Eliminatorias 2026 con la selección chilena. ¿Qué declaró el estratega argentino?

Ricardo Gareca se refirió a Arturo Vidal

Gareca fue consultado sobre la relación que vivió con Arturo Vidal durante su etapa en la selección chilena. El director técnico fue claro respecto a todo lo que se comentó en la prensa internacional, y aceptó que sus medidas no se dieron en los tiempos justos para evitar una polémica con el volante sureño.

En la entrevista a "F90", Gareca reveló que quiso buscar nuevos nombres para tener alternativas en esa posición. Es por ello, que dejó de lado a Arturo Vidal para probar a otros jugadores que puedan cubrir su lado. No obstante, nunca descartó al 'Rey', ya que lo considerable clave para algunos encuentros de alta exigencia.

"Soy más responsable yo que él. Fue uno de los primeros jugadores que yo convoqué. Con cada uno hablé de la generación dorada. Y con él fue uno de los primeros. Vino muy sonriente, simpático. Pero después, con el tiempo, pero al no convocarlo por lesión o inconveniente. Cargarte con tantos jugadores de esa edad, no lo veíamos. Debíamos buscar reemplazantes. Para determinados partidos queríamos ver a esos chicos. Él estaba en Colo Colo. Él se sintió que no tenía posibilidades de venir. Yo creo que era un jugador para haberlo convocarlo antes. No me lo reprocho porque intento hacerlo mejor. Sí puedo aceptar en la demora mía en convocarlo, puedo entender que haya reaccionado así", declaró Ricardo Gareca.

(VIDEO: ESPN)

Fuera de ello, Ricardo Gareca dejó en claro todo el respeto que tiene hacia el futbolista, ya que lo considera una leyenda en el fútbol chino por ser parte de la 'Generación Dorada' que regaló muchas alegrías al país. No obstante, asegura que debió convocarlo con anticipación para evitar todo malentendido.