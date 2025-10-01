En Chile elogian a DT que es candidato para ser flamante reemplazo de Gareca: "Extraordinario..."

En la ANFP están decididos a afrontar una nueva y mejor campaña con miras al Mundial 2030. Como se recuerda, la 'Roja' pasó por un nefasto proceso clasificatorio, el cual hizo que nuevamente queden fuera de la cita deportiva de la FIFA a llevarse a cabo en Norteamérica.

En Chile se rindieron ante el posible reemplazo de Ricardo Gareca

De manera momentánea, Nico Córdova, ex Universitario de Deportes viene asumiendo como técnico interino del cuadro mapocho. Sin embargo, en la selección chilena están mentalizados en poder concretar la llegada de un prestigioso entrenador en reemplazo de Ricardo Gareca. Por ese motivo, Manuel Pellegrini suena fuerte para ponerse el buzo del conjunto sureño.

"Plantel de la 'Roja' se ilusiona con la llegada de Manuel Pellegrini. "Extraordinario entrenador". El nuevo capitán de la selección chilena le abre paso a la llegada del 'Ingeniero' y recalcó que tiene el respeto de todo el equipo", señaló Redgol tras las declaraciones del futbolista Gabriel Suazo en conferencia de prensa.

Manuel Pellegrini suena con fuerza para ser DT de Chile/Foto: Redgol

El lateral de Sevilla, Gabriel Suazo fue consultado respecto a la chance de que Pellegrini asuma las riendas de Chile con miras al Mundial 2030 y no dudó en llenar de elogios al técnico de 72 años.

"Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si ha existido un entrenador chileno tan destacado como él. Tiene una carrera extraordinaria", expresó el capitán de la 'Roja' a los medios.

Manuel Pellegrini habló sobre su futuro

El DT de Real Betis de España, Manuel Pellegrini respondió respecto a la posibilidad de ser el flamante DT del elenco mapocho tras la salida del argentino, Ricardo Gareca. "Yo miro el presente. Lo más importante es estar centrado en el día de hoy y ya veremos en el futuro lo que pasa, ya sea acá en Betis, fuera del Betis, en Chile o en otros equipos", precisó.