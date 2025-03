Fue DT de Universitario y ahora lo proponen como reemplazo de Ricardo Gareca en Chile

Los hinchas de la selección chilena quedaron con un sabor amargo tras el empate 0-0 contra Ecuador en el Estadio Nacional de Santiago. Y es que, este resultado no ayuda en nada a la 'Roja, que actualmente marcha en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 , con 10 puntos, al igual que la 'Bicolor'.

Por este motivo, desde Chile, exfutbolistas de la 'Roja' dieron su opinión sobre el actual proceso del DT con pasado en Vélez Sarsfield. El primero de ellos fue, Jorge Aravena, quien indicó que llegó la hora de que Nicolás Córdova, estratega de la Sub 20 de Chile pueda asumir el cargo de DT en estas Eliminatorias 2026, pues conoce a algunas de las jóvenes promesas.

Desde Chile proponen a Nicolás Córdova como nuevo DT de la 'Roja'/Foto: AFP

" Nicolás Córdova. Conoce a los jugadores, lleva trabajando un par de años con los más jóvenes . Hace unos días me invitó a una conversación en el Complejo Fernando Riera y coincido plenamente en todo el trabajo que está realizando", sostuvo el popular 'Mortero', a través de una entrevista con Redgol.

Expertos chilenos eligen al posible reemplazo de Ricardo Gareca en la 'Roja'/Foto: Redgol

"Yo creo que ya no tenemos posibilidades, este es un empate con sabor a derrota. Yo creo que no hay que contratar a nadie, hay que pensar en las próximas Eliminatorias y lo mejor es dejar al Nico Córdova que termine este proceso, para no seguir gastando más plata y preocuparse en lo que viene después", sentenció.