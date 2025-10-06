0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y Luis Advíncula, en delicado estado de salud

Según medios argentinos, la salud del técnico de 69 años empeoró los últimos días, por lo que no estuvo en la reciente victoria de Boca Juniors.

Shirley Marcelo
Miguel Ángel Russo fue internado y desató la preocupación de los hinchas de Boca
La preocupación se instaló en Boca Juniors y en todo el fútbol argentino por Miguel Ángel Russo, actual técnico del cuadro xeneize, quien atraviesa un delicado estado de salud que lo mantiene bajo estricta supervisión médica en su domicilio en Buenos Aires.

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's en la Bombonera

Aunque el equipo atraviesa un gran momento futbolístico, la ausencia del estratega sigue generando inquietud. Boca Juniors goleó 5-0 a Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona, pero la nota negativa fue que Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo, luego de no haber estado tampoco en el banco de suplentes durante la caída ante Defensa y Justicia en Florencio Varela el pasado fin de semana.

Según informó la prensa argentina, Russo, de 69 años, no ha podido dirigir los últimos entrenamientos del equipo donde milita Luis Advíncula debido a su frágil condición. En su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo del primer equipo, mientras el club mantiene la reserva y el respeto por la situación del DT.

El club argentino no ha emitido un parte médico oficial, pero se espera que en las próximas horas se brinde una actualización sobre su evolución. En tanto, los hinchas xeneizes y el plantel, incluido el peruano Luis Advíncula, esperan recibir pronto buenas noticias sobre la salud del entrenador.

Lo cierto es que Claudio Úbeda dedicó emotivas palabras al entrenador en conferencia de prensa tras la victoria de los xeneizes: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión", expresó el asistente de Russo.

Shirley Marcelo
