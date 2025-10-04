¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell's y dónde ver el Torneo Clausura argentino?

Boca Juniors vs Newell's serán los protagonistas de un partido que promete ser emocionante este domingo 5 de octubre, válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Ambos equipos se verán las caras en La Bombonera con la misión de quedarse con los tres puntos. Conoce los horarios y canales oficiales del cotejo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell's?

El encuentro que sostendrán 'Xeneizes' y 'Leprosos' por una jornada más del fútbol argentino está pactado para dar inicio a las 19:00 horas local (17:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Newell's EN VIVO?

Si no quieres perderte todas las incidencias del compromiso entre Boca Juniors vs. Newell's por la Liga Profesional 2025, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de TNT Sports Premium en toda Argentina, así como en ESPN y Disney Plus vía streaming en Perú y el resto de Sudamérica.

Argentina: TNT Sports

Resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, AFA Play, Fanatiz

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca Juniors (8° con 14 puntos) perdió una oportunidad única de consolidarse en el liderato del grupo A del Torneo Clausura al caer el último fin de semana por 2-1 a manos de Defensa y Justicia en Florencio Varela, pero con los resultados que se han dado en la jornada 11, puede volver a los puestos de vanguardia, pero solo si consigue una victoria.

El DT Miguel Ángel Russo tomó la decisión de mantener casi el mismo once que perdió contra el 'Halcón', pero con una duda en el medio campo, pues Alan Velasco y Carlos Palacios se disputan un lugar en la banda izquierda, pero todo haría indiciar que el chileno será el que arrancará las acciones.

¿Cómo llega Newell's?

Newell's Old Boys (14° con 10 puntos) no la pasa nada bien en el segundo certamen de la temporada, pues en 10 fechas solo han ganado dos encuentros y se encuentra en la penúltima posición del grupo A, situación que quiere revertir en esta recta final de campeonato, por lo que buscará dar el batacazo y vencer al 'Azul y Oro' en La Bombonera.

Los 'Leprosos' vienen de empatar en condición de local ante Estudiantes de La Plata por 1-1, razón por la cual el entrenador Cristian Fabbiani no haría modificaciones en su once titular, con la novedad de la presencia del ex Boca, Darío Benedetto, comandando el ataque del conjunto rosarino.