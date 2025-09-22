Alarma en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo, DT de Luis Advíncula, está internado nuevamente

Este lunes, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue hospitalizado para someterse a estudios clínicos que ya estaban programados. La noticia desató la preocupación de los hinchas del cuadro azul y dorado.

Según información que compartió TyC Sports, al entrenador de Boca Juniors le aplicaron suero para hidratarlo tras notar algunos signos de debilidad. El medio argentino agregó que se espera que pueda ser dado de alta este lunes.

Russo estuvo presente en el partido que empató Boca contra Central Córdoba en la Bombonera, por una nueva jornada de la Liga Argentina. Este resultado desató la incomodidad de los hinchas.

Miguel Ángel Russo es entrenador de Boca Juniors

El plantel de Boca recibió el día libre, por ello, no fue necesario que los asistentes técnicos, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, asuman los trabajos de la jornada. Como ocurrió semana atrás, cuando Russo fue internado por una infección urinaria.

Miguel Ángel Russo habló por qué realizó un cambio ante Central Córdoba

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa sobre su decisión de solo realizar un cambio ante Central Córdoba. El DT asumió la responsabilidad de la medida que tomó.

"Fue una decisión mía. Me hago cargo de todo", expresó brevemente Miguel Ángel Russo. Luis Advíncula estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos en ese duelo.